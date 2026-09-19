Magyarországon is egyre későbbre tolódik az első gyermek születése. Míg 2000-ben az elsőszülött gyermekeknek csupán 0,3 százaléka született 40 év feletti anyától, addig 2021-ben már 3,6 százalékuk. De miért van ez így? És milyen érzés idősebb fejjel újraírni a mindennapokat egy kisgyermek mellett?

Rita és Noémi is 50-hez közel váltak anyává. Ritának mesterséges megtermékenyítéssel született a kislánya, Noémi pedig örökbe fogadta gyermekét. Történetük sok szempontból különböző, mégis van bennük valami közös: nem bánták meg a késői gyermekvállalást, sőt úgy érzik, így sokkal felkészültebben, tapasztaltabban váltak szülővé, karrierrel és anyagi stabilitással a hátuk mögött. Mindketten úgy látják, Magyarországon is egyre elfogadottabbá válik, ha valaki későn vállal gyermeket. A Deutsche Welle riportja.