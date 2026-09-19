Megjelentek a dízeltámogatás részletszabályai

A Magyar Közlönyben megjelentek a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályai. A kormány 20 ezer forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek.

A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormányrendelet értelmében. A támogatásra főszabály szerint az jogosult, aki 2026. január 1-jén a járműnyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt.

Fotó: Jakub Gavlak/MTI/MTVA

Azok is jogosultak lehetnek, akik január 1-je után váltak üzemben tartóvá vagy szereztek tulajdont, amennyiben a rendelet hatálybalépésekor megfelelnek a feltételeknek. A támogatás személyenként egy személygépkocsi után jár, függetlenül attól, hogy a jogosult hány, a feltételeknek megfelelő járművet tart üzemben vagy birtokol. Több üzemben tartó vagy tulajdonos esetén az jogosult a támogatásra, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

A Magyar Államkincstár az első részletet szeptember 30-án utalja, míg az időközben üzemben tartóvá vagy tulajdonossá vált jogosultaknak egy hónappal később, október 30-án. A támogatás folyósítása automatikusan, az állami adó- és vámhatóság járműnyilvántartási adatai alapján történik. Az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton, kifizetési utalvánnyal kézbesítik. A jogosultság megállapításához és az ügyféltájékoztatáshoz kapcsolódó feladatokat a NAV-hoz rendeli a kormány.

A rendelet a szeptember 19-én, szombaton (ma) lép hatályba.