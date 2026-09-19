Moldova tiltakozik az orosz választások ellen a szakadár Dnyeszteren túli régióban

Lenin szobra Tiraszpolban, a Dnyeszteren Túli Területen.. Fotó: Daniel Mihailescu/AFP

Diplomáciai vita robbant ki Moszkva és Chisinau között, miután Moldova kifogásolta, hogy a Kreml az oroszországi parlamenti választásokon a moldovai szakadár Dnyeszteren túli régióban is meg akarja szervezni a szavazást az ott élő orosz állampolgárok számára, 15 helyiséget nyitva meg erre a célra.

Moszkva szerint a Dnyeszteren túli területen 220 ezer lakos rendelkezik orosz útlevéllel és jogosult arra, hogy vasárnap szavazzon az Állami Duma képviselőinek megválasztásán.

A terület egy keskeny földsáv Moldován belül, amely a Szovjetunió felbomlása után, 1990-ben erős orosz segítséggel kinyilvánította függetlenségét a volt tagköztársaságtól. Hivatalosan még most is Moldovához tartozik, és egyetlen ENSZ-tagállam sem ismeri el, még Moszkva sem, utóbbi mégis mintegy 1500 fős katonai kontingenst állomásoztat ott, békefenntartóknak nevezve őket, noha Moldova követeli kivonásukat.

Moldova nyugatbarát kormánya - amely még 2030 előtt szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz és elítéli a Kreml ukrajnai háborúját - közölte, hogy az oroszok kizárólag a kisinyovi orosz nagykövetségen voksolhatnak, mint ahogy ez külföldön általában lehetséges a választást rendező ország állampolgárai számára. A moldovai kormány emellett vitatja, hogy az orosz állampolgárok száma 220 ezer volna a szakadár régióban, és ellenzi ott bármilyen szavazóhelyiség megnyitását, mivel nem tudja ellenőrizni a választási eljárásokat.

A moldovai hatóságok a héten „elfogadhatatlannak és ellenségesnek" nevezték a Kreml tervét 15 szavazóhelyiség kialakítására, és bekérették Oleg Ozerov orosz nagykövetet a külügyminisztériumba.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő felszólította Moldovát, hogy vonja vissza kifogásait, és állítsa le azokat az intézkedéseket, amelyek „ellentétesek a demokráciával, a nemzetközi joggal és a józan ésszel". Mihai Popsoi moldovai külügyminiszter felszólította Moszkvát, hogy „ne avatkozzon bele Moldova azon terveibe, amelyek a szakadár terület békés visszaintegrálását célozzák".

A legutóbbi, 2021-es oroszországi parlamenti választásokon a moszkvai hatóságok 27 szavazóhelyiséget alakítottak ki a Dnyeszteren túlon, és ezekben több mint 59 ezer választó adta le szavazatát. A szavazók 76,2 százaléka a Vlagyimir Putyin orosz elnököt támogató Egységes Oroszország pártra voksolt.

(via MTI)