Az „eddigi legnagyobb” dróntámadás érte Moszkvát az orosz választások utolsó napján

Moszkvai lakóépület a dróntámadás után Fotó: -/AFP

Az eddigi legnagyobb Moszkva elleni dróntámadásról beszél a főváros polgármestere az oroszok a parlamenti választások utolsó napján, amelyet Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború iránti támogatás próbájának nevezett.

A dróncsapások következtében két ember halt meg a moszkvai régióban, további kettő pedig Ukrajna Herszon régiójának orosz kézben lévő részén, köztük egy választási tisztviselő – közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester és a választási hatóságok. Megsérült egy moszkvai olajfinomító létesítménye is, amelyet korábban már többször is célba vettek.

„Az ellenséges drónok által végrehajtott legnagyobb támadást visszavertük” – írta Szobjanyin a Telegramon. „Ezt a példátlan támadást egyértelműen azzal a céllal tervezték, hogy megzavarják a választásokat. Az ellenségnek nem járt sikerrel.”

Az Ukrajna ellen 2022 februárjában indított teljes körű háború óta ez az első parlamenti választás, amely a szó szoros értelmében nem igazi választás, hiszen a kormányzó Egységes Oroszország párt ellenfeleit nem engedik indulni, a vezető ellenzékieket pedig börtönbe zárják. A Kreml várhatóan a választási eredményt fogja felmutatni annak bizonyítékaként, hogy a közvélemény támogatja Putyin politikáját és a háborút, amely immár az ötödik évébe lépett, és nincs jele annak, hogy hamarosan véget érne.

Az Egységes Oroszország székháza Moszkvában Fotó: IGOR IVANKO/AFP

Ahogy Takács Lili írta remek cikkében: nem az a kérdés, hogy ki nyer a választásokon, hanem az, hogy mekkora színjátékra van szüksége Putyinnak, hogy fenntartsa a stabilitás látszatát. Júliusban kiszivárgott hírek szerint az elnöki adminisztráció eredetileg azt tervezte, hogy az Egységes Oroszország a szavazatok 55 százalékát szerzi meg, ám később állítólag 45 százalékra csökkentette a célt, hogy az eredmény ne térjen el túl látványosan az orosz társadalom tényleges hangulatától. A Központi Választási Bizottság elnöke szerint vasárnap késő délelőttre a Duma-választáson és a regionális választásokon a részvételi arány meghaladta a 45 százalékot. (Reuters)