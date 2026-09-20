Észak-Korea két ballisztikus rakétát is kilőtt a keleti partjairól

Észak-Korea két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a keleti tenger irányába, folytatva a közelmúltban elindított erődemonstráció-sorozatát. A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottságának tájékoztatása szerint a mintegy három óra eltéréssel végrehajtott kilövések az észak-koreai keleti partvidékről történtek.

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

A ballisztikusrakéta-tesztek időzítése különösen feszült politikai légkörben történt: Phenjan annak ellenére folytatja a kilövéseket, hogy Donald Trump amerikai elnök a diplomáciai kapcsolatok felélesztése érdekében nemrégiben elrendelte a Dél-Koreával közös Ulchi Freedom Shield hadgyakorlat jelentős csökkentését. Kim Dzsongun húga és magas rangú tisztségviselője, Kim Jodzsong ugyanakkor elutasította Trump közeledését, mondván, a gyakorlatok méretének csökkentése nem változtat azok „provokatív és agresszív jellegén”.

A dél-koreai nemzetbiztonsági tanács máris elítélte az újabb kísérleteket, emlékeztetve arra, hogy Észak-Korea nyolc nappal korábban is hajtott végre ilyeneket több rövidhatótávolságú ballisztikus rakétával, amit később tűzerőgyakorlatnak nevezett. A testület felszólította Phenjant, hogy haladéktalanul szüntesse be a rakétateszteket, mert ezekkel megsérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának rá vonatkozó határozatait. A Nikkei című japán lap jelentése szerint Japán is tiltakozott lehetséges diplomáciai csatornáin keresztül az észak-koreai hatóságoknál. „Észak-Korea kísérletsorozata veszélyezteti Japán, a régió és a nemzetközi közösség békéjét és biztonságát” – idézte a Nikkei Koidzumi Sindzsiró védelmi minisztert.

A rakéták kilövése alig néhány nappal azután következett be, hogy Észak-Korea állítása szerint egy összetett, rakétákat, tüzérséget és drónokat felvonultató éleslövészeti gyakorlatot tartott. A phenjani vezetés szimultán fegyvertesztjei a szakértők szerint arra irányulnak, hogy olyan képességeket fejlesszenek ki, amelyekkel szükség esetén túlterhelhetik és kijátszhatják a dél-koreai és az amerikai légvédelmi rendszereket.

A fegyverkezési hullám hátterében az áll, hogy Kim Dzsongun a 2019-es sikertelen csúcstalálkozók óta folyamatosan a nukleáris és rakétaarzenál bővítésére összpontosít. A régióban tapasztalható feszültség továbbra is magas, mivel Észak-Korea rendszeresen provokációnak és inváziós előkészületnek tekinti az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán közös katonai gyakorlatait. (via AP, MTI)