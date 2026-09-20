Már Szaúd-Arábia fővárosát lövik a jemeni hútik

A jemeni húti milícia szombaton bejelentette, hogy rakéták és drónok áradatával támadta meg Szaúd-Arábia fővárosát és olajlétesítményeit, ami jelentős eszkalációt jelent a királyság és az iráni támogatású csoport között újra kirobbant háborúban.

A szaúdiak elfogtak egy Rijád felé kilőtt húti rakétát – közölte a Szaúd-Arábia vezette jemeni katonai koalíció szóvivője, aki szerint a légvédelem több más városban is visszaverte a „civilek és a polgári infrastruktúra” elleni támadásokat a királyságban, többek között a part menti Janbu városában is, ahol a húti milícia szerint olajlétesítményeket támadtak meg.

Füst száll fel a rijádi reptér környékén az AFP által hitelesített közösségi médiás videón Fotó: -/AFP

Az AFP hírügynökség újságírói szerint éjszaka erős robbanások hallatszottak a szaúdi fővárosban, amelyre a hatóságok figyelmeztették a lakosságot. Több órával később a lakosok elmondták, hogy robbanássorozatot hallottak és fekete füstöt és lángokat láttak a repülőtér térségében. „Hallottam a riasztást, aztán megremegtek az ablakaim” – számolt a főváros északi részén élő 27 éves lakos. Az interneten közzétett és az AFP által ellenőrzött felvételeken látható, ahogy fekete füstoszlop emelkedik a repülőtér épületei felett.

Miután az Egyesült Államok és Izrael bombázni kezdte Iránt, a konfliktus az egész régióra kiterjedt. Az Irán által támogatott húti lázadók és Szaúd-Arábia az elmúlt hetekben egymást vádolták a támadások fokozásával. Ezek megzavarták a kritikus fontosságú olajipari infrastruktúrát, és ez – ahogy Bede Márton írta hosszabb elemző cikkében – a regionális felforduláson túl az eddiginél lényegesen nagyobb világgazdasági megrázkódtatások lehetőségét is felveti. „Bár a Hormuzi-szoros lezárása nem vezetett olyan kőolajár-emelkedéshez, mint amilyentől sokan tartottak, ez annak is volt köszönhető, hogy ilyen-olyan vészmegoldásokkal sikerült pótolni a kieső szállítmányokat. A kínaiak visszafogták a keresletüket, az amerikaiak pedig mindenféle készleteket felszabadítottak. Ezek a vészmegoldások azonban nem alkalmazhatók a végtelenségig, ráadásul a Kelet-Nyugat kiesése és a Bab el-Mandeb esetleges lezárása csak tovább fokozná az ellátási nehézségeket.” (NYT, MTI)