Szaúd-Arábia tűz alatt

Szeptember második hétvégéjén két irányból is támadás érte Szaúd-Arábiát. Egyfelől dróntámadás érte az országot a Perzsa-öböltől a Vörös-tengerig átszelő Kelet-Nyugat kőolajvezeték egyik szívattyúállomását. Másfelől támadásba lendültek azok a jemeni húti fegyveresek, akikkel a szaúdiak helyi partnerei évtizedek óta harcolnak, és akik most nem csak hazájukban értek el látványos sikereket, hanem egyre bátrabban lőnek át Szaúd-Arábiába is.
A két támadást összeköti, hogy mindkettőt Irán helyi szövetségesei követték el az amerikaiak legfontosabb regionális partnere ellen, valamint hogy mindkettő a világgazdaságot fenyegeti a kőolajellátáson és a nemzetközi szállítmányozási útvonalakon keresztül. Gyakorlatilag napokkal azután, hogy a világsajtó elkezdett arról cikkezni, hogy a Hormuzi-szoros iráni blokádja egyre kevésbé alkalmas a világ zsarolására, és a teheráni rezsim a sokasodó hazai gondokra külpolitikai választ adhat a február óta tartó háború eszkalálásával, pontosan ez is történt.
A helyi viszonyokból és az érintettek titkolózásából kifolyólag mindkét támadással kapcsolatban bőven vannak megválaszolatlan kérdések. A kőolajvezetéket eltaláló drónokat Irakból indította valamelyik, a helyi síita lakosság soraiból alakult, Iránnal szövetséges fegyveres csoport. Hogy melyik, azt nem csak azért nehéz megtudni, mert senki nem vállalta magára a támadást. Hanem mert amióta az amerikai-izraeli offenzíva Iránban az ajatollahok helyére a Forradalmi Gárdát juttatta a hatalom csúcsára, átalakulóban van Teherán külföldi proxy-terrorhálózata is.
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Hosszú sorok állnak a benzinkutakon, az infláció vágtat, a Hormuzi-szoros lezárása pedig egyre kevésbé alkalmas a világ zsarolására. A gond csak az, hogy ez nem a tárgyalóasztal felé tereli a Forradalmi Gárda egyre nagyobb hatalmú vezetőit.
Évtizedeken át úgy tűnt, ők lehetnek a békés és biztonságos, csillogó oázis a közel-keleti káoszban. Úgy volt, hogy mindehhez a békét és biztonságot az amerikaiak garantálják. Mindez szertefoszlott, amint Dubajban becsapódott az első iráni drón, és nem biztos, hogy vissza lehet szerezni.