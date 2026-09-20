Putyin-pólót és orosz zászlót árult a vásárosnaményi vásárban a Mi Hazánk megyei közgyűlésben ülő képviselője

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tagja, Váradi Barna (Mi Hazánk) maga osztott meg egy videót, amiből az derül ki, hogy a Zoárd-napi Sokadalomban Putyin-pólókat és orosz zászlókat árult.

A felvételen ez nem látszik, ahogy az sem, hogy a putyinos-oroszos vásárfiák nem tetszettek egy párnak (Váradi szerint egy ukrán nő és magyarul beszélő társa jelezte nemtetszését), csak azt rakta ki Váradi, hogy utánuk ment, és közölte velük, hogy „Zelenszkij kapja be, Putyin a hős, és nem fogtok háborúba rángatni minket". A posztjában megjegyezi azt is, „hálistennek jól fogyott a Putyin póló és az orosz zászló is amúgy”.

A Facebook-oldala és az árult pólók alapján Váradi nemcsak Oroszországot és Putyint rajongja, és utálja Ukrajnát, de nem hisz a klímaváltozásban és az oltásokkal is baja van.