Saját államfőjének kellett korrigálnia Fico NATO-kötelezettségekről szóló nyilatkozatát

Nagyon meg kell fontolni a szavakat a NATO 5. cikkelyével kapcsolatos kijelentéseknél – jelentette ki Peter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi tévés vitaműsorban Robert Fico miniszterelnök azon kijelentésére reagálva, hogy az ukrajnai háború nem Szlovákia és nem a NATO háborúja, és kormánya valódi ok nélkül nem vezényelne katonákat külföldre harcolni.

Peter Pellegrini és Robert Fico Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Az államfő Fico szombati nyilatkozatával kapcsolatban úgy vélekedett: a miniszterelnök szavait afféle figyelmeztetésként kell értelmezni arra vonatkozóan, hogy nem szabad ingerelni Oroszországot, nehogy támadás érje valamely szövetségi partnert, és emiatt a NATO-nak a kölcsönös védelemről szóló 5. cikkelyét kellene alkalmazni. Mindazonáltal nem szabad azt sem üzenni, hogy Szlovákia konfliktus esetén félreállna – jelentette ki Pellegrini.

Petr Pavel cseh államfő pedig határozottan elítélte Fico nyilatkozatát: „Ha bárki azt mondja, örül, hogy a NATO tagja, vagy más szavakkal, hogy véd minket a NATO, de nem hajlandó bekapcsolódni (a közös védekezésbe abban az esetben sem), ha bármelyik tagállamot támadás éri, akkor nem értette meg, mi a szolidaritás. Szilárd meggyőződésen, hogy Csehország nem kezd el így gondolkodni” – mondta Pavel újságíróknak vasárnapi sajtótájékoztatóján a prágai repülőtéren, mielőtt az Egyesült Államokba utazott az ENSZ Közgyűlésének ülésszakára

A szlovák miniszterelnök szombat esti közösségi médiás videóbejegyzésében többek között kijelentette: „Az Oroszország és Ukrajna közötti háború – még ha Oroszország részéről a nemzetközi jog megsértéséről van is szó – nem a mi háborúnk, és nem is a NATO háborúja.” Majd leszögezte: „Az én kormányom idején senki nem küldhet kitalált okokra hivatkozva szlovák katonákat az ország területén kívülre harcolni sem Oroszország, sem más ország ellen.”

Fico az előző magyar kormány jól ismert békepárti szólamaira emlékeztető eszmefuttatásában arról is beszélt, hogy miután csődöt mondott az a stratégia, hogy Oroszországot az ukrajnai háború révén tegyék tönkre, most néhány nyugati politikus arra a meggyőződésre jutott, hogy amennyiben ez nem megy az ukrán hadsereg segítségével, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy közvetlen konfliktus robbanjon ki a NATO és Oroszország között – fejtegette. „Itt valaki biztosan megbolondult! Oroszországot nem lehet legyőzni egy konvencionális háborúban, csak atomfegyverekkel. Aki pedig ismeri Oroszország atomarzenálját, az tudja, hogy ez a valóságban mit jelentene” – hangsúlyozta Fico. A miniszterelnök aláhúzta: mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Szlovákiát ne húzzák bele semmiféle felelőtlen háborús kalandba. Ha valaki háborús konfliktust akar kirobbantani a NATO és Oroszország között saját érdekből, akkor neki kell viselnie ezért a teljes felelősséget, és nem háríthatja át más NATO-tagállamokra – tette hozzá. (via MTI)

