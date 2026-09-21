95 évesen metálénekes lett William Shatner, a Star Trek színésze, és egyből megújította a műfajt

Azt eddig is tudni lehetett a 95 éves William Shatner kanadai színészről, a Star Trek-sorozat Kirk kapitányáról, hogy a korára rácáfolóan aktív, fiatalos és kísérletező kedvű. Fél évtizede, 90 évesen például ő lett a legidősebb ember az űrben, amikor űrturistának állt. Most pedig a legidősebb ember, aki heavy metallal kísérletezik.

A pompás fizikai állapotban lévő Shatner és friss zenekara, a *uckers most hétvégén lépett fel először közönség előtt Chicagóban, majd a Riot Festen. (Így, csillagozva van a nevük, nem én találtam ki!) Hat számot adtak elő: három metál- és rockklasszikust – olyanokat, mint az Enter Sandman a metallicától, az Ace of Spades a Motorheadtől és a Crazy Train Ozzy Osbourne-tól – és három sajátot.

Shatner egyből meg is újította a műfajt, ugyanis ott állt, ahol hagyományosan az énekes szokott, de nem énekelt, hanem szavalt. Rövidesen kiderül, hogy ez a bizarr produkció senkit sem fog-e érdekelni, vagy épp ellenkezőleg, kultikus csodabogarat csinál Shatnerből. A jövő évi Coachellán mindenesetre állítólag fellépnek.

Most pedig kiadnak gyorsan egy nagylemezt is What the F is Heavy Metal? címmel, amin olyan vendégek működnek közre mint Brian May, a Queen gitárosa, Tony Iommi a Black Sabbath-ból, Rob Halford, a Judas Priest frontembere, John Moyer, a Disturbed basszusgitárosa, vagy a Slayer korábbi dobosa, Dave Lombardo.

Ezzel most két hasonló nevű, de egészen más zenét játszó zenekar lesz a piacon. A jó értelemben vett, agyatlan bulizenét játszó, New York-i Fcukers a Szigeten is fellépett idén. A kedvencem tőlük a Bon-bon, ami vagy az ekizésről szól, vagy nem, de ez igazából teljesen mindegy:

Aki pedig tényleg jó zenét akar tényleg vicces és egyszerre megrázó, piszkosszájú öregektől, az jöjjön Northern Boys-rajongónak. Ez a legfrissebb, még illatos-ropogós számuk:

ez meg a talán legjobb: