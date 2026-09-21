Az FBI vezetője az asztalra csapott: ezentúl igenis lehet náluk ügynök az, aki korábban állatokkal fajtalankodott

Anno jókat heherésztem Michael Cohen 2019-es pornósztáros-lefizetős-orosz beavatkozós meghallgatásán, aztán egészen bizarrnak tartottam azt, amikor Rudy Giuliani szétfolyó hajfestékkel delirált választási csalásokról – hogy a Four Seasons Total Landscaping incidensről ne is beszéljek. Ám még ezek az esetek sem készítettek fel teljesen a Trump Univerzum egyik legújabb szupersztár mellékszereplője, Kash Patel FBI-vezér nyilvános szerepléseire. A messze földön híres jogi diplomával rendelkező hivatalnok múlt kedden az amerikai Szenátus bizottsága előtt például

egészen határozottan védte be az FBI azon döntését, mely szerint ezentúl olyanok is jelentkezhetnek hozzájuk ügynöknek, akik korábban bestialitást követtek el, azaz állatokkal fajtalankodtak.

A téma az Igazságügyi Bizottság múlt keddi meghallgatásán merült fel. Republikánus és demokrata képviselők is komolyan megütköztek, amikor Patel felhozta: az FBI ezentúl nem diszkvalifikálja automatikusan azokat a jelentkezőket, akik korábban prostitúcióban vagy bestialitásban vettek részt.

Patel azzal indokolta a változtatást: „nem akarjuk büntetni a bestialitás áldozatait, az emberkereskedelem áldozatait. Nem akarjuk azt, hogy automatikus kiess az FBI-os jelentkezési folyamatból, ha efféle borzasztó, kegyetlen tettek áldozata vagy”. Ezzel elég egyértelmű kétpárti konszenzust hozott létre a bizottságban, ugyanis mindenki azt akarta tudni, hogy mégis mit ért Patel az alatt, hogy az emberi lények lennének a bestialitás áldozata.

„Nem igazán értem, miért teszi ezt. Amúgy is elég nehéz új ügynököket bevonzanunk, olyan jó ügynököket, akikben mindannyian megbízhatunk. Mégis miért megy bele a bestialitásba?” – kérdezte a republikánus John Kennedy szenátor. „Nem rajongunk a bestialitásért” – válaszolta Patel. Erre Kennedy: „Tudom, hogy nem, de ön megváltoztatta a kvalifikáció szabályait, aztán a bestialitásról kezdett beszélni”. Patel igyekezett megnyugtatni őt azzal, hogy természetesen nem fognak felvenni olyanokat, akik „önként” fajtalankodtak állatokkal. Kennedy riposztja: „Hogy követhet el valaki ilyet önkéntelenül?!”

Patel ekkor nagy nehezen végigmondta: korábban olyan jelentkezőket is ki kellett zárni a jelentkezési folyamatból, akiket emberkereskedők kényszerítettek állatokkal való fajtalankodásra. Ez az, amit most megváltoztattak. Kennedynek még ezután is akadtak releváns kérdései: például az, hogy melyik bolygóról érkezett az FBI környékére az az ember, aki nekiállt ilyen komolyan venni a bestialitást.

Az amerikai szkeccskomédia friss csúcsteljesítményét alább lehet megnézni:



