Egy brit turistát gyanúsítanak azzal, hogy minden előzmény nélkül eszméletlenre vert egy férfit a Vígszínházzal szembeni zebrán

Egy brit turistát gyanúsít a rendőrség azzal, hogy ájulásig vert egy járókelőt Budapesten a Szent István körút egyik zebráján, a Vígszínházzal szemben. Az RTL Híradója szerint a turistát súlyos testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki, de nem vették őrizetbe, így szabadlábon védekezhet.

A híradó információi szerint az angol turista nemrég érkezett Budapestre. Az eset után a rendőröknek azt mondta, annyira részeg volt, hogy semmire sem emlékszik.

Az esetről videó is készült, amit egy taxi fedélzeti kamerája rögzített. A felvétel szerint a két férfi között nem történt semmiféle konfliktus, a támadó egyszer csak rárontott az áldozatra, aki közvetlenül előtte a Nagykörút szemközti oldaláról, a Vígszínháztól jött át a zebrán. A támadó olyan erővel rúgta többször is fejbe a földre rántott áldozatot, hogy az a jelek szerint azonnal elveszíti az eszméletét. A megvert férfi a mentőautóban tért magához, könnyű fejsérülésekkel vitték kórházba. Szemtanúk szerint zavart volt, nem tudta, mi történt vele.