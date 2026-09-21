Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi azbesztes utcáknál végzett munkálatoknál

Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Platón végzett munkálatoknál, amelyek azt szolgálják, hogy minél kevesebb egészségkárosító anyag kerüljön a levegőbe az azbeszttartalmú útburkolatról. A hivatal arról is tájékoztatta hétfőn az MTI-t, hogy a környezetvédelmi hatósághoz eddig 720 Vas megyei helyszínről érkezett bejelentés, az azbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216 451 tonna.

Kiemelten ellenőrzi az azbesztszennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen az Oladi plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat „az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása” érdekében – írta közleményében a hivatal, aminek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel.

A tájékoztatás szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Két munkavállaló nem viselt zárt ruházatot, illetve nem használták - vagy nem megfelelően használták - a légzésvédő eszközt, ezért kis összegű helyszíni bírságot szabtak ki, és felhívták a dolgozók figyelmét az előírások betartására.

Augusztus végén döntöttek arról, hogy lefedik Szombathely Oladi Plató nevű városrészének azbeszttel szennyezett utcáit.

Az osztrák azbesztbotrány azután robbant ki, hogy kiderült, Burgenland tartományban négy bányából évtizedekig termeltek ki azbeszttel szennyezett követ. A bányák Magyarországra is szállítottak a termékeikből. Először áprilisban Szombathelyen találtak azbeszttel szennyezett burkolatot, majd a többi nyugat-magyarországi megyéből is folyamatosan érkeztek észlelések. De még Budapestre és Pest megyébe is jutott a szennyezett kőből. Időközben Bécsben is találtak azbeszttel szennyezett utcákat.