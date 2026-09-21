Lindsay Clancy exférje megbocsátott a gyerekeit megölő nőnek, mert „örökké emésztette volna magát”, ha nem tesz így

Megbocsátott Patrick Clancy volt feleségének, Lindsay Clancy-nek, aki megölte a pár három gyerekét egy pszichotikus epizódja során. A korábban a tárgyaláson is tanúskodó férfi most először szólalt meg a médiában: a CBS 60 Minutes című műsorában beszélt arról, hogy ha nem bocsátott volna meg exfeleségének, akkor „örökké emésztette volna magát” ezért.

Clancy emellett arról beszélt: a gyilkosság előtti hónapban igyekezett minden segítséget megadni akkori feleségének a mentális betegségeivel való küzdelmében, azonban „nem tudtam, hogyan kezeljem a posztpartum betegséget. Azt hiszem, a mentális betegségek néha tragikusan megtévesztőek tudnak lenni”. Emiatt érezte úgy, hogy meg kell bocsátania feleségének:

„Láttam a szalagcímeket, amik úgy szóltak, hogy »Gyilkos Anyuka«, meg »Gyerekgyilkos Szörnyeteg«. És ezek közül egy sem volt pontos. Úgy hiszem, hogy a mentális betegsége okozta ezt. Szóval erről beszéltem. És amikor a megbocsátásra gondoltam, úgy éreztem, hogy ha nem jutok el addig a pontig, akkor örökké emészteni fogom magam miatta”.

Patrick Clancy CBS 60 Minutes Fotó: CBS

Amikor megkérdezték, hogy tehetett-e volna többet feleségéért a tragédia előtti időszakban, azt mondta, hogy „azt hiszem, minden telhetőt megtettem. De együtt kell élnem az eredményével. Együtt kell élnem vele minden nap”. Azt is megosztotta, hogy az eset utáni hetekben még az öngyilkosságon is gondolkodott. „Nem hittem volna, hogy megélem a 35. születésnapomat. És ezt teljes mértékben el tudtam fogadni”.

A hét héten keresztül húzódó, végül érvénytelenné nyilvánított tárgyalás során volt felesége mellett Patrick is gyűlölet tárgyává vált az interneten: többen őt is hibáztatták gyerekei haláláért, illetve felháborodtak, amikor a bulvársajtó képeket közölt róla és új feleségéről. A férfi ebben az időszakban el is költözött, hogy kevésbé legyen a figyelem középpontjában.

Mészáros Juli hosszabb cikkét Lindsay Clancy ügyéről itt lehet elolvasni, Clancy interjújának rövidített változatát pedig alább lehet megnézni:

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