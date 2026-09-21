V. Németh Zsolt a Magyar Nemzet olvasásával provokálta a miniszterelnököt, de Pócs János megint talált valami sokkal durvábbat

Megint jól indult a parlament hétfői ülése. Magyar Péter közvetlenül Baka András rendhagyó felszólalása után kapott szót. Az ülésterem még foghíjas volt, mivel Sulyok eltávolítása miatt a Fidesz és a KDNP bojkottálta Baka felszólalását, de a Mi Hazánk képviselői sem voltak a teremben.

Magyar épp kezdett volna belemelegedni, természetesen a fideszesek voltak terítéken, amikor az ellenzéki képviselők megkezdték a visszaszivárgást. „Üdvözlöm az első két fecskét abból a kevésből” – mondta, amikor feltűnt a színen az első két képviselő.

Foghíjas parlament Fotó: Németh Dániel/444

Felrótta azt is, hogy az ellenzéki képviselők nem dolgoznak, feltehetően a büfében tartózkodnak. Külön üdvözölte a visszatérő Toroczkai Lászlót, majd azt mondta a tömeges bevonulás láttán: „Megállok egy pillanatra, hogy megmutassuk a magyar nyilvánosságnak az ellenzéki képviselőket. Kíváncsi lennék, ha bármely munkahelyen egyébként ezt tennék a munkavállalók, főleg, ha közpénzen fizetik őket, akkor hány napig maradhatnának ők azon a munkahelyen.”

„Megtiltották a kérdésfeltevésünket a házbizottságban, ezért nem jöttünk be” – kiabálta be Novák Előd (Mi Hazánk). Forsthoffer Ágnes házelnök rendreutasította, majd jött megint Magyar: „Megvárom, míg vége van a tatárjárásnak”. Magyar amúgy épp két héttel ezelőtt hasonlította a 16 év Fidesz-kormányzást a tatárjáráshoz.

Az igazi show csak ezután kezdődött. felszólította V. Németh Zsoltot, hogy tegye le a Magyar Nemzetet, a „Pravdát”, mert ez egy munkahely.

Fotó: Németh Dániel/444

V. Németh nem zavartatta magát, folytatta az olvasást. megint Forsthoffernek kellett közbeavatkozni, aki szerint a képviselő cselekedete nem méltó a parlamenthez. V. Németh meg se moccant. Magyar azzal kommentálta, hogy V. Németh, miközben a házelnök hozzá beszélt, még csak rá se nézett, „hanem örömét leli abban, hogy a már csak hetente megjelenő Magyar Nemzet sporthíreit olvashatja itt, a Tisztelt Házban”.

Pócs János megirigyelte V. Németh sikerét, ő is talált magának olvasnivalót: