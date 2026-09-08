Már a tatárjárásban sincs kiegyezés

Az ember azt gondolná, hogy ha valamiben egyetért a magyar politika, akkor abban mindenképp, hogy a rivális párt uralmát a tatárjáráshoz azért nem hasonlítjuk.
1241-ben mongol hordák zúdultak rá az országra, nagy térségek néptelenedtek el, falvak és városok tűntek el örökre, a halottak száma a százezret is meghaladhatta, de van, aki szerint az ország lakosainak fele, másfél millió ember lelte halálát. Temetetlen holtak feküdtek országszerte, akiket nem a tatárok kaszaboltak le, azok az éhínség vagy a járványok miatt vesztették életüket.
Oké, a Fidesz alatt is szar volt, de ennyire talán nem.
A mohácsi csatavesztés ötszázadik évfordulójáról szóltak az elmúlt hetek, ezért volt meglepő, hogy Magyar Péter a hétfői parlamenti felszólalását a vesztes muhi csata felidézésével kezdte.
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Az Orbán-kormányok megbocsáthatatlan árulásáról is beszélt. Az ellenzék azon gúnyolódott, hogy Magyar királyhoz hasonlította magát, míg ő egy négyéveseknek szóló könyvvel oltogatta a volt kormánypártiakat. Elindult a parlament őszi ülésszaka, a Tiszának rengeteg a terve, de türelmet kérnek.
Ligeti Miklóst tartotta a legalkalmasabbnak.
A közszolgálati csatorna azzal védekezik, kellett a hely a reklámblokknak.
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