Az ellenzék ÁVH-ra keresztelte a vagyonvisszaszerzési hivatalt, Magyar Péter szerint nincsenek szavak

A parlament pénteki rendkívüli ülése jó tíz perc csúszással indult, erről az ellenzéknek volt is megjegyzése, összefüggésbe hozták ugyanis a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) elnökének megválasztásával. Az elnök és a nyomozati elnökhelyettes személyéről még pénteken dönt a parlament.

Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság Unger Anna politológust, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét javasolja a hivatal elnökének megválasztani, míg a nyomozati elnökhelyettesi posztra Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze a jelölt. Tasnádyt később a miniszterelnök a magyar Cattaninak nevezte, akit az ország szeretni fog, a fideszes vezetők nem. Pár héten belül a három elnökhelyettest is megválasztják.

Napirend előtt Magyar és az ellenzék között a legnagyobb csörte éppen az NVVH körül alakult ki, amit a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője egyszerűen csak ÁVH-nak nevezett. A miniszterelnök beszédéből kiderült: az NVVH a Markó utcába, az onnan kiköltöző Kúria helyére, a Legfőbb Ügyészség mellé költözik.

5827 vs 107

107 napja működik a Tisza-kormány, kezdte napirend előtti felszólalását Magyar Péter pénteken a parlamentben.

A miniszterelnök a 107 nappal szembeállította az Orbán-kormány 5827 napját. Ennyi idejük volt az egészségügy, az oktatás rendbetételére, az uniós pénzek hazahozatalára, az energiarendszer rendbe tételére.

A miniszterelnök nem csodát, hanem munkát ígért. Nem állítja, hogy sikerült Magyarország minden kihívását megoldani, de egy dolgot szerinte ki lehet jelenteni: „Magyarország működni kezdett, Magyarország visszatért, Magyarország képes cselekedni.”

Magyar szerint egy kivéreztetett országot vettek át.

Megszüntették a rendeleti kormányzást, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, megkezdték a közmédia felszabadítását, a titkosított állami szerződések feltárását, átalakították a vagyonnyilatkozati rendszert, átláthatóvá tették a magántőke alapokat, létrehozták a vagyonvédelmi hivatalt, megnyitották az utat az EU-s pénzek előtt.

Fotó: Németh Dániel/444

„Lopni bűn, félrenézni bűnrészesség, ugye, kedves frakcióvezető úr” – fordult a fideszes Bóka Jánoshoz vagy a KDNP-s Rétvári Bencéhez vagy mindkettőjükhöz.

„Május, június és július több mint ezermilliárdos költségvetési többletet hozott” – mondta a miniszterelnök, aki szerint nem történt csoda, csak elkezdtek vigyázni a magyar emberek pénzére. Csökkentették a politikai vezetők jutttatásait és a költségeket. Visszaadták az oktatási, egészsgügyi szakmai képviseletet, segítik a családokat az iskolakezdésben.

Magyar szerint egy demokráciában felelős ellenzék is kell. Nem olyan, amelyik azért drukkol, hogy egy klímaválságba bukjon bele a kormány, vagy amelyiknek a vezetői nyaralni mennek, ha baj van. Az ellenzéktől azt kérte, hogy a későbbi válságokban „az országnak drukkoljanak, ad absurdum, dolgozzanak. Minden kormány elmegy egyszer, ezt önök nagyon is tudják, de az ország itt marad.”

Az első száz nap romeltakarítás volt, most az építkezés következik, mondta. Készül a költségvetés tervezete.

Az elmúlt 107 napban Magyarország külpolitikai helyzete is megváltozott, nem vazallusként, partnerként visszatértünk Európába. Helyreállították a lengyelekkel való viszonyt, a visegrádi együttműködést, csatlakozunk az európai ügyészséghez. Nem Kelet és Nyugat között kell választani, Magyarországot kell választani, mondta.

A magyar vidék helyzetére is kitért. Nem lehet két Magyarország, egy fejlődő és egy lemaradó. A legkisebb magyarországi településen is érezni kell az embereknek, hogy nincsenek magukra hagyva.

Magyar Péter nem hitet kér az emberektől, hanem azt: nézzék meg a számokat, a törvényeket, Paksot vagy a közmédiát, és utána ítéljenek. „Ez a demokrácia. Mi is fogunk hibázni. Amelyik azt állítja, nem, az vagy nem dolgozik vagy hazudik vagy a kettő egyszerre. Ha mi fogunk hibázni, akkor szemenéznek vele és kijavítják.”

Toroczkai szerint nem erről kellett volna beszélni

Toroczkai László az eddigi legsemmitmondóbbnak minősítette a miniszterelnök beszédét. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a Tisza semmilyen együttműködésnek, emberségnek nem mutatja a jelét. A kormány inkompetens és impotens. A tűzifát hozta fel példának: hiába csökkentették az áfáját, a pályázatokat, szemben az elmúlt évekkel, még ki sem írták. Toroczkai szerint arról kellett volna beszélni, hogyan választják meg például a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. A jelölt Unger Annát alkalmatlannak nevezte, akit szerinte azért választották, hogy ne piszkálja meg majd a Tisza korrupciós ügyeit.

5827/5098

„Ilyen leforrázott Tisza-frakciót még nem láttunk. Mi itt voltunk az ülés kezdetekor. Láthatóan zavar van a frakción belül, hogy ilyen késéssel érkeznek ide" – kezdte beszédét Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője szerint a Fidesz hatalmának 5827 napjából 5098 napig fideszes volt.

Rétvári szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (ő ezt a hivatalt csak ÁVH-nak nevezi) vezetői kinevezésének ügye hasonlít Polgár Judit ügyéhez, akit végül visszalépett a köztársasági elnök-jelöltségtől. Rétvári megismételte a fideszes Takács Péter csütörtöki csúsztatását, aki szerint Unger agymosottnak nevezte a fideszes szavazókat. Nos, ennek pont a fordítottja igaz. (Erre később Magyar Péter is emlékeztette.)

Végül azt kérdezte Magyar Pétertől, egyetért-e Baka András 2008-as ítéletével. A köztársasági elnök az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként úgy szavazott, hogy Korbely János százados nem követett el emberiesség elleni bűncselekményt 1956-ban, amikor három ember vesztette életét a tatai sortűzben.

Végighazudják a kormányzást

Fotó: Németh Dániel/444

Bóka János szerint közeledik a valóság, és ez elkerülhetetlen. A Tisza végighazudta a kampányt, és arra készültek, végighazudják a kormányzást is. Ez sokáig nem tartható. Az ország működik, mert az emberek működtetik, de amit a kormánynak kéne működtetni, az nem működik. Az önkényt építik, eltávolították a köztársasági elnököt a hivatalából, lefejezték az Alkotmánybíróságot, be akarják indítani az NVVH-t, amit Bóka is ÁVH-nak nevezett. A hivatal célja vállalkozások tönkretétele, és tiszás cégek helyzetbe hozása. A törvény megsemmisítése érdekélben pénteken az Alkotmánybírósághoz fordultak.

Valami megváltozott

Kalázdi-Kerekes Kinga frakcióvezető-helyettes szerint 107 nap érezhető, hogy valami megváltozott. Négygyermekes édesanyaként érez változást, hiszen visszaadták a pedagógusok jogait, újra csatlakozhattunk az Erasmus-programhoz. A nyugdíjas szüleinek fontos az, hogy mennyiért kapják meg a vényköteles gyógyszereket. A férjének sem mindegy, hogy adóját mire fordítják, ne lopják el, ne legyen az oligarcháké, ne legyen belőle propaganda.

Fotó: Németh Dániel/444

Lehet ennél mélyebbre süllyedni?

Magyar Péter a viszontválaszában kiemelte a tiszás képviselőtársát, aki szerint a magyar emberek többsége ugyanígy gondolkodik, és megmutatta a különbséget a fideszesek és köztük.

Magyar lecsapott arra, hogy a NVVH-t az ÁVH-hoz hasonlította. „Amit itt ma önök műveltek, elmondtak, közeledve az 1956-os forradalom 70. évfordulójához, arra nincsenek szavak” – és hosszan ecsetelte az ÁVH bűneit. A miniszterelnök nem tudja, lehet-e ennél mélyebbre süllyedni. Sok 56-os még mindig velünk van, és ők azt látják, viccet csinálnak az ÁVH áldozataiból.

Fotó: Németh Dániel/444

Az NVVH vezetőinek jelölési folyamatáról elmondta, hogy a Tisza parlamenti frakciójának jelentőség része a meghallgatott jelölteke mindegyikét, de kettőt mindenképp alkalmasnak tart a vezetőnek. A hivatalt azonban nem egyedül vezeti, az elnök mellett lesz három ügyész és egy pénzügyér. Közösen hoznak testületi döntéseket. A büntetőeljárási szabályokon gyorsítani fognak, hogy ne hat év alatt kelljen eljutni az első jogerős ítéletig. (A hat évet Unger Anna mondta a meghallgatásán.)

A tűzifa-ügyben elmondta: a Fidesz alatt feleannyian kaptak, sőt, 2026 tavaszán az egész keretet eltörölték. A Tisza alatt nemcsak az 5 ezer alatti településeken, hanem az 5-20 ezer fő közötti településeken is jár majd a tűzifa.

Baka 2008-as bírói döntéséről azt mondta: a Fidesz 2009-ben egyhagúlag megszavazta Baka Andrást döntésének ismeretében.