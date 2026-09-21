Vlagyimir Putyinék rekordmagasan vertek minden pártot, amit engedtek elindulni a választásokon

Papírforma szerint zárultak a választások Oroszországban: Vlagyimir Putyin pártja, az Egyesült Oroszország minden eddiginél több, 355 helyet szerzett a 450 fős Dumában, túlszárnyalva ezzel 2016-os eredményüket. A voksoláson a jogosultak 59 százaléka vett részt, ami az országban kimagaslónak számít, írta a Meduza.
Ella Pamfilova, a Központi Választási Bizottság elnöke erről azt mondta:
Rekordmagas részvételi arányt mértünk az ilyen típusú választásokhoz képest. Látható, mekkora volt a részvétel az előző években az Állami Duma képviselőinek választásakor; a mostani arány ezt már meghaladta: több, mint 59 százalékos volt.
A szavazatok 95,18 százalékos feldolgozottságnál így oszlanak meg:
Ezek a pártok persze csak azok, amiket Putyin engedett indulni: alapvetően mindegyikőjük támogatja az elnök politikáját, valamint az Ukrajna elleni háborút is. Az egyetlen háborúellenes erőt, a liberális Jablokót a legfelsőbb bíróság korábban kizárta a listás indulásból. A kormány ezúttal a korábbiaknál is kevésbé adott a látszatra, még független megfigyelőket se engedtek be az országba.