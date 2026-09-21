Vlagyimir Putyinék rekordmagasan vertek minden pártot, amit engedtek elindulni a választásokon

Papírforma szerint zárultak a választások Oroszországban: Vlagyimir Putyin pártja, az Egyesült Oroszország minden eddiginél több, 355 helyet szerzett a 450 fős Dumában, túlszárnyalva ezzel 2016-os eredményüket. A voksoláson a jogosultak 59 százaléka vett részt, ami az országban kimagaslónak számít, írta a Meduza.

Ella Pamfilova, a Központi Választási Bizottság elnöke erről azt mondta:

Rekordmagas részvételi arányt mértünk az ilyen típusú választásokhoz képest. Látható, mekkora volt a részvétel az előző években az Állami Duma képviselőinek választásakor; a mostani arány ezt már meghaladta: több, mint 59 százalékos volt.

Putyin a május 9-i győzelmi napi ünnepségen a Kremlben. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A szavazatok 95,18 százalékos feldolgozottságnál így oszlanak meg:

A listás szavazatok 57,83 százalékát hozta az Egyesült Oroszország, őket követte 13,81 százalékkal az Orosz Kommunista Párt, az elvileg liberális LDPR 8,98 százalékot kapott, az Új Emberek pedig 7,96 százalékot. Az Igazságos Oroszország párt az eddigi eredmények alapján 4,96 százalékot kapott, amivel egyelőre nem jut be a parlamentbe - bár még van esélyük.

A 225 egyéni választókörzettől 208-at hozott Putyin pártja, a kommunisták pedig ötöt. Az Igazságos Oroszország és a független jelöltek négy körzetben nyertek, az LDPR kettőben, a Rodina egyben.

A parlament felosztása tehát valószínűleg így fog kinézni: a 450 képviselőből 355-öt ad az Egységes Oroszország, 40-et a kommunisták, 25-öt az LDPR, 20-az az Új Emberek, és négyet az Igazságos Oroszország.

Ezek a pártok persze csak azok, amiket Putyin engedett indulni: alapvetően mindegyikőjük támogatja az elnök politikáját, valamint az Ukrajna elleni háborút is. Az egyetlen háborúellenes erőt, a liberális Jablokót a legfelsőbb bíróság korábban kizárta a listás indulásból. A kormány ezúttal a korábbiaknál is kevésbé adott a látszatra, még független megfigyelőket se engedtek be az országba.