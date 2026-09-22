A legnagyobb amerikai hálózatok nem tudósítanak Trumpról, miután az elnök kitiltott három médiumot a Fehér Házból

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Bojkottal tiltakoznak a legnagyobb amerikai tévés hálózatok Donald Trump döntése ellen, amivel három meghatározó médiumot, a CNN-t, a Politicót és az MS Now-t kitiltotta a Fehér Házból. Nem készült országos televíziós felvétel arról sem, ahogy Donald Trump elindult, majd megérkezett New Yorkba, az ENSZ közgyűlésére.

Képek azért készültek (máshol, mások által)
Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

A bojkotthoz több médiafelület – köztük a New York Times és a Washington Post – is csatlakozott, közölve, nem vesznek részt az elnök sajtótájékoztatóin. Ők képeket sem közöltek az elnökről.

A Fehér Ház válaszul elindította saját élő adását Trump TV néven, amin a nap huszonnégy órájában elnökös tartalmakat adtak.

Donald Trump múlt pénteken jelentette be, hogy azonnali hatállyal kitiltja a három médiumot a Fehér Házból, mivel azok „folyamatosan kitalációkat vagy hazugságokat írnak, illetve közvetítenek” a kormányzásáról. Konkrét példákat nem említett. Szombaton már nem engedték be a házba a lapok tudósítóit, mire a három orgánum közös közleményben jelezte, pert indítanak alkotmányos jogaik megsértése miatt. (BBC)

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