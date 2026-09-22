Az Egyesült Államok először ismerte el, hogy fegyvereket telepített az űrbe

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Némileg váratlanul szeptember 14-én Troy Meink, az amerikai légierőért felelős államtitkár egy marylandi konferencián így fogalmazott:

„Hadd fogalmazzak teljesen világosan: az Űrhaderő állománya olyan, Föld körüli pályán működő fegyverrendszereket üzemeltet, amelyek képesek megvédeni a hadsereget az űrtechnológiával támogatott támadásokkal szemben.”

Meink kijelentése azért figyelemre méltó, mert vezető beosztású amerikai kormánytisztviselő korábban ilyen egyértelműen nem beszélt arról, hogy az Egyesült Államok ténylegesen fegyvert állomásoztat Föld körüli pályán. Igaz, a fegyverről az államtitkár semmilyen részletet nem árult el.

Fotó: MATT ROURKE/AFP

A kijelentéssel kapcsolatos meglepetést az okozta, hogy az amerikai kormányzat sokáig kerülte, hogy nyíltan beszéljen pályára állított űrfegyverekről. Annak ellenére is, hogy a Pentagon az utóbbi időben enyhített bizonyos, a potenciálisan támadó jellegű űrbeli képességek hadgyakorlatokon történő alkalmazására vonatkozó szabályokon, és egyre nyíltabban beszélt arról, hogy igenis szükség van ezekre a képességekre. Az Egyesült Államok közben vezető szerepet vállalt az űrbeli „felelősségteljes magatartást” előíró kezdeményezésekben is, a Biden-kormány kezdeményezte például többek között a műholdelhárító rombolófegyverek tesztjeinek betiltását.