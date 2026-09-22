„Kommunista kiáltvány.... láttam. Konzultálok Samuval meg Bencével, sztem egy kicsit oda kéne nekik baszni” – írta Takács Péter akkori egészségügyi államtitkár 2022 decemberében Samu Attila dandártábornok, belügyes sajtófőnöknek és Rétvári Bence belügyes parlamenti államtitkárnak, miután a Magyar Orvosi Kamara (MOK) egy nappal korábban kritizálta a tervezett egészségügyitörvény-módosítást.

Néhány hónappal később, februárban a kormány gyorsított eljárásban szüntette meg az orvosok kötelező kamarai tagságát, az orvosetikai eljárások rendszerét pedig áthelyezte a MOK-tól az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz – Takács ekkor már nyíltan kommunistázott. Ezekről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter írt esti posztjában.

Hegedűs azt írta, a parlament kedden szavaz „a javaslatról, amely visszaállítja a kötelező orvosi kamarai tagságot, visszaadja a MOK 2023 előtt elvett közfeladatait és jogosultságait, és megerősíti a szakmai kamarák köztestületi szerepét”. A miniszter szerint „az orvosi kamara nem ellensége az államnak. Egy autonóm, erős szakmai köztestületnek az egészségügy egyik partnerének kell lennie. Olyan intézménynek, amelynek van szakmai súlya, van etikai felelőssége, és amely képes az orvosok tapasztalatát és véleményét becsatornázni az egészségügyi döntésekbe.”

Takács Péter Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs azzal zárta posztját, hogy ha egy volt kormánypárti képviselő igennel szavaz a törvényre, az nála felér egy bocsánatkéréssel az ellenzék oldaláról.