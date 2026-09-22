Magyar Péter: A szuverén külpolitika része, hogy a miniszterelnök válaszol az ukrán külügyminiszter „bántó és igaztalan szavaira”

Magyar Péter nem tartott napirend előtti felszólalást, de Toroczkai László és Juhász Hajnalka kritikáira is reagált. A Mi Hazánk frakcióvezetője a munkavállalók védelmét kérte számon a kormányon, a KDNP-s politikus pedig a miniszterelnök és az ukrán külügyminiszter kommentcsatáját is szóba hozta.

A keddi ülésnap Toroczkai László napirend előtti felszólalásával kezdődött. A Mi Hazánk frakcióvezetője azt mondta, szeretné megkongatni a vészharangot a dolgozó magyarok érdekében, mert a kormány folyamatosan állítja le a beruházásokat a korrupciós vádak miatt, és így azok is bajba kerülnek, akik a munkát végzik. Szerinte az alacsony bér és a mesterséges intelligencia fejlesztése is fenyegeti a munkavállalókat, ezért bérfejlesztési és MI-stratégiát szeretne hallani a kormánytól, és arra is egyértelmű választ akar kapni a kormánytól, hogy mi lesz a Hauszmann Programmal, ami szerinte egy „gyönyörűszép elgondolás”.

Toroczkai László Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter válaszában arról beszélt, hogy Toroczkainak érdemes lenne bent maradnia a plenáris üléseken, mert Tanács Zoltán hétfőn beszélt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kormányzati cselekvési tervről. Szerinte ez egy rendkívül fontos kérdés, és ha jól csináljuk, Magyarország győztesen kerülhet ki a legújabb ipari forradalomból.

A miniszterelnök arra kérte Toroczkait, hogy ne vezesse félre a magyar embereket a béremelésekkel kapcsolatban, mert a kormány kommunikációja világos, a kivéreztetett költségvetés ellenére is jelentős béremelést adnak majd a szociális szektorban. A béremelés pedig csak az út eleje.

Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

A Hauszmann tervről pedig azt mondta, egyes épületek szépnek tűnnek, de belülről „patyomkin vasbeton épületek”, ezért vizsgálni kell a projekteket. Hozzátette, hogy az alvállalkozókra gondolni kell, ők akár fővállalkozóként is dolgozhatnak a jövőben.

Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője felszólalásában azt mondta, Magyar Péter hétfő éjjel minősíthetetlen stílusban válaszolt az ukrán külügyminiszternek, ez pedig előre fel nem becsülhető következményekkel járhat. Szerinte a magyar kormány pár héten belül Oroszországgal és Ukrajnával is összeveszett. A kissé zavaros felszólalás végén Juhász azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogyan kapjuk meg az uniós forrásokat, miközben nem áldozzuk fel az energiabiztonságunkat, és miért hozza be a kormány a „genderlobbit”.

Juhász Hajnalka Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter válaszában azt mondta, sajnálja, hogy Juhásznak meglepő, hogy a kormány szuverén külpolitikát folytat, és a miniszterelnök szóvá teszi, ha egy másik ország vezetője valótlant állít. Vagyis válaszol az ukrán külügyminiszter „bántó és igaztalan szavaira”. A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány továbbra is érdem alapú csatlakozási folyamatot támogat Ukrajnával kapcsolatban.