Az ukrán külügyminiszter azt írta, folytatódik az elszigetelődés orbáni külpolitikája, Magyar Péter szerint elfogadhatatlan, amit Zelenszkij tett

Nem tagja Magyarország a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által életre hívott Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek, de szoros figyelemmel kíséri annak létrehozását és további alakulását – közölte hétfőn a Külügyminisztérium. Előtte Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben napirend előtt arról beszélt, meghívták ugyan, de ezt nem fogadta el. A csoportosulás létrejöttét múlt pénteken jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki akkor azt mondta, Magyarország is a tagok között van.

A magyar miniszterelnök a Naftohaz ukrán gáz- és olajipari vállalat vasárnapi közleményének tartalmát is tagadta, amely szerint a cég és a Mol a C8-ak csúcstalálkozóján memorandumot írt alá kőolajtermékek itteni tárolásáról. Magyar arról beszélt, a Tisza-kormány alatt nem épül kőolajtározó az ukrán–magyar határ közelében.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn este reagált: „Meglepőnek tartjuk a magyar miniszterelnök Ukrajnával szemben tett, szükségtelenül konfrontatív kijelentését” – kezdte X-posztját. Szibiha szerint a Kárpáti Nyolcak kezdeményezés célja a régió fejlesztése, a magyar kormány „kategorikus elutasításának okai” pedig „továbbra is ismeretlenek”.

Balról jobbra a Kárpáti Nyolcak prominensei az ukrajnai Bukovelben: Jiri Drahos cseh politikus, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Nicusor Dan román elnök, Olena Zelenszka ukrán first lady, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Aleksandar Vucic szerb elnök, Christine Schwarz-Fuchs osztrák politikus Fotó: Ukrán elnöki hivatal

A külügyminiszter meglepő fejleménynek nevezte Magyar szavait a Naftohaz és a Mol megállapodásáról. „Amikor a politika beavatkozik a pragmatikus üzleti életbe, abból soha semmi jó nem sül ki” – írta.

„Amit az utóbbi időben Budapestről hallunk, az zavarba ejt minket. Úgy tűnik, hogy bár Orbán Viktor nincs jelen, akadályozó és elszigetelő politikája továbbra is virágzik” – írta.

A külügyminiszter szerint „az „orbánizmus” a múltban sem hozott jót sem Magyarországnak, sem a tágabb régiónak – és „a jövőben sem fog senkinek jót tenni.” Hozzátette, a nyilatkozatok ellenére továbbra is nyitottak a pragmatikus, tiszteleten alapuló együttműködésre Magyarországgal.

Magyar Péter nem sokkal később kommentben reagált. „Segítek nektek. Teljesen elfogadhatatlan azt állítani, hogy egy szuverén ország egy nemzetközi együttműködés tagja, anélkül, hogy az érintett országgal előzetesen egyeztettek volna.” Magyar példát is hozott: