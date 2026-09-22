Hogy megfenyítse Kanadát, Belaruszból venne olcsó műtrágyát Trump, csakhogy Lukasenko szerint már mindet eladták

Donald Trump szerint az Egyesült Államok „egy hatalmas üzleten” dolgozik, aminek keretében káliumműtrágyát vásárolna Belarusztól. Az amerikai elnök a Truth Socialön azt írta, a belarusz műtrágya „lényegesen olcsóbb lenne annál, mint amennyit jelenleg Kanadának fizetünk”, ami szerinte „nagyon jó hír a gazdáink és állattenyésztőink számára”.

Trump bejelentése a Meduza szerint azért is figyelemre méltó, mert az Egyesült Államok jelenleg szinte teljes egészében importra szorul káliumműtrágyából, és ennek túlnyomó részét – az USA-tól egyre látványosabban távolodó – Kanadától szerzi be. A 2024-es adatok szerint az amerikai felhasználásra szánt import mintegy 80 százaléka Kanadából érkezett, Oroszország a 12 százalékával szintén jelentős beszállítónak számít.

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Van azonban egy probléma: alig néhány órával Trump bejegyzése előtt Alekszandr Lukasenko arról beszélt, hogy Belarusznak gyakorlatilag nincs szabadon értékesíthető káliumműtrágyája.

„Amennyire én tudom, sikerült kelet felé átirányítanunk az exportunkat. Ezt bizonyítják az amerikaiakkal folytatott tárgyalásaink is. Sokan nagy felhajtást csapnak itt a kálium körül. Még ha más piacokra, nyugati piacokra akarnánk is szállítani, egyszerűen nincs hozzá elegendő mennyiségünk. Az egészet lekötötték szerződésekkel

– mondta Lukasenko.

Belarusz Kanada, Oroszország és Kína mellett a világ egyik legnagyobb káliumműtrágya-termelője, de a nyugati szankciók az elmúlt években jelentősen megnehezítették az exportot. Az Egyesült Államok 2021-ben szankcionálta többek között a Belaruskali állami vállalatot a 2020-as belarusz elnökválasztást követő tüntetések brutális leverése miatt. Belarusz később Oroszország Ukrajna elleni háborúját is segítette azzal, hogy területét az orosz hadsereg rendelkezésére bocsátotta.

Trump második elnöki ciklusa alatt ugyanakkor Washington látványosan javítani kezdte kapcsolatait Minszkkel. Az Egyesült Államok enyhített a belarusz káliumipart sújtó szankciókon, miközben Lukasenko több hullámban politikai foglyokat engedett szabadon. Az Európai Unió ezzel szemben továbbra is fenntartja a belarusz káliumtermékekre vonatkozó korlátozásokat.