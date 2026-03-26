Alekszandr Lukasenko Phenjanba repült, de Mar-a-Lagóba vágyik – és egyre nagyobb az esély, hogy el is juthat oda

„Yeah, they’re a bunch of pussies.” Állítása szerint ez volt az egyik fontos mondat, amivel John Coale-nak, az amerikai elnök Belarusz-ügyi különmegbízottjának sikerült levennie a lábáról Alekszandr Lukasenkót az első találkozásuk alkalmából. Coale erről a McCain Intézet konferenciáján beszélt, mondandójának lényegét az emigrációban szerkesztett fehérorosz Zerkalo.io foglalta össze. A „rakat picsa” kifejezéssel a különmegbízott a nyugat-európai politikusokat illette, miután Lukasenko hosszan panaszkodott amiatt – szintén trágárkodva –, hogy Európával képtelenség szót érteni. Innentől a fehérorosz elnök rokonszenve meg volt szerezve.

Coale szerint ugyanis a Lukasenko szívéhez vezető út a megértő odafigyelés és a többórás beszélgetések mellett káromkodásokkal és vodkaivással van kikövezve. Volt ebéd Minszkben, mesélte, ahol nyolc tószt hangzott el – az első személyesen Donald Trump tiszteletére –, mindegyik egy-egy feles fölött, és a jelenlévők nagy része berúgott, mint a csacsi. A különmegbízott azt mondja, ő józan maradt, mert amikor a főnök nem figyelt, ügyesen kiöntötte a poharak tartalmát az asztal alá.

Tény, hogy az elmúlt hónapokban a káromkodós-vodkázós-bratyizós stratégia nem kevés eredményt hozott. A Belaruszban bebörtönzött ellenzékiek közül több százan nyerték vissza a szabadságukat, köztük a legismertebbek zöme is, Szergej Tyihanovszkijtól Viktor Babarikón, Marija Kolesznyikován és Alesz Beljackijon át Nyikolaj Sztatkevicsig.

Katarina Andrejeva, a bebörtönzött, majd 2026. március 19-én szabadon bocsátott belarusz újságíró Vilniusban Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Coale legutóbb múlt héten járt Minszkben, és ezen útjának köszönhetően nem kevesebb, mint 250 politikai fogoly hagyhatta el börtönét. Ilyen sokukat egyszerre még soha nem engedték szabadon Belaruszban, mióta a 2020-as tiltakozások után új szintre keményedett a diktatúra. További sajátosságuk is volt a fejleményeknek, az, hogy bár tizenöt embert papírok nélkül átzavartak a fehérorosz–litván határon – ahogy korábban is tették –, most többségük a hazájában maradhatott. Eddig ez egyáltalán nem volt jellemző, a kiengedett ellenzékiek az előző, tavaly decemberi akció során is külföldön, akkor Ukrajnában találták magukat.

Lukasenko persze nem ingyen jó fej, és nem is csak azért, mert a különmegbízott hajlandó az övéhez hasonló stílusban szidalmazni a hanyatló Nyugat-Európát. A politikaiak szabadon bocsátásának rendre megkéri az árát.