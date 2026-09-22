Vége lett Varga Mihályék kamatcsökkentési ciklusának, ezúttal már nem nyúltak az alapkamathoz

A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot, így annak mértéke 5,5 százalék maradt. Ezzel véget ért Varga Mihály mindössze három hónaposra sikeredett kamatcsökkentési ciklusa. A tartósan alacsony infláció miatt először júniusban döntött úgy a Monetáris Tanács, hogy 0,25 százalékponttal 6 százalékra csökkenti az alapkamat mértékét. Majd ezt még kétszer 0,25 százalékpontos csökkentés követte, így értük el a jelenlegi 5,5 százalékos mértéket.

„A döntés megfelel a piaci várakozásoknak. Bár az inflációs adatok továbbra is kedvezőek, ha csak azokat néznénk, akkor sor kerülhetett volna újabb lazításra, a forint árfolyama is viszonylag stabilnak mondható. Többet nyomhatott a latban a nemzetközi környezet alakulása, azon belül is a geopolitikai feszültségekből adódó inflációs kockázat. Az amerikai Fed és az Európai Központi Bank is kamatot emelt az elmúlt hetekben, ez pedig szűkítette a magyar jegybank mozgásterét. Ugyanakkor középtávon van tér a kamat csökkentésére. Az időzítést azonban bizonytalanság övezi a már említett geopolitikai fejlemények miatt” – kommentálta a lépést Németh Dávid, a K&H vezető elemzője.



Hozzátette: „A jegybanki döntés miatt nem változtattunk a korábbi kamatprognózisunkon. Továbbra is arra számítunk, hogy az év végéig nem módosul a ráta, így 5,5 százalékos alapkamattal fordulunk rá a következő évre.”

Németh szerint a kamat jövő évi alakulását nagyban befolyásolja továbbá, hogy a várhatóan október végén megjelenő 2027-es büdzsétervezet milyen költségvetési és államadósság-pályát irányoz elő. Ez azért fontos, mert ez befolyásolja jelentősen Magyarország kockázati megítélését, ezen keresztül a jegybank mozgásterére is komoly hatással van. A szakember szerint összességében a jövő év végéig újabb lazítások jöhetnek, amelyek eredményeként 2027 végére 4,5 százalékra csökkenhet az irányadó kamat.