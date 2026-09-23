16 évig volt kénytelen nyögni a Fidesz igáját, de most felszabadult a KDNP, és saját győzelmeként ünnepli, hogy december 24-e munkaszüneti nap lehet

Volt, hogy a Párbeszéd akarta, volt, hogy a Jobbik, ők nagyon sokszor, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen, de a Fidesz-KDNP koalíció rendre keresztbe feküdt ennek, hétszer szavazták le a javaslatot a parlamenti bizottságban 2010 óta. Az indok az volt, hogy a gazdaságra káros hatással lenne, Gulyás Gergely is erre hivatkozott a kormányinfón.

Most tiszás képviselők nyújtották be a törvényjavaslatot december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, amit a kampányban Magyar Péter is megígért.

A javaslat egész napos zárva tartást állapítana meg december 24-ére. Csak a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek kaphatnának mentességet. (A közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai, közmű- és más, nélkülözhetetlen szolgáltatások folyamatosságát továbbra is biztosítanák.)

De a KDNP nem hagyta annyiban a dolgot, és feledve a kormányon töltött hosszú időt, Latorcai Csaba versenybe szállt, hogy ők előbb adták be a javaslatukat, felkarolva a Munkástanácsok kezdeményezését, és örülnek annak, hogy a Tisza is belátta, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap. Arról nem beszélt, hogy nem sikerült ezt elintézni az előző kétharmadok alatt.