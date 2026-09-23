Benyújtották a törvényjavaslatot, ami munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét

Már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét a törvényjavaslat, amit a tiszás Hantosi István, Kalázdi-Kerekes Kinga és Molnár Zoltán nyújtott be szerdán a parlamentnek.

Míg a jelenleg hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az új törvényjavaslat egésznapos zárva tartást állapítana meg december 24-ére. Csak a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek kaphatnának mentességet.

A közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai, közmű- és más, nélkülözhetetlen szolgáltatások folyamatosságát továbbra is biztosítanák.

Magyar Péter még tavaly decemberben ígérte meg, hogy a Tisza-kormány 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét.

A december 24-ei munkaszüneti nap sokáig a Jobbik témája volt. A párt 2024-ben népszavazási kezdeményezést nyújtott be az ügyben, de a Kúria elutasította a kérésüket. 2025-ben újra próbálkoztak, akkor át is engedték a kezdeményezésüket, de nem tudták összegyűjteni a népszavazás kiírásához szükséges aláírást.