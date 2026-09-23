5-ös erősségű vihar közelít Mexikó felé, 285 km/órás szélsebességet regisztráltak a hurrikánvadászok

Jelentősen felerősödött a Polo hurrikán Mexikó partjai közelében, az évszak egyik legerősebb vihara alakul ki a Csendes-óceánon, írja a BBC. Az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatala (NOAA) által üzemeltetett hurrikánvadász repülőgép kedden belerepült a viharba, ahol tartósan közel 285 km/h-s szélsebességet regisztrált, de erősebb széllökéseket is rögzített.

A Polo a szezon harmadik 5-ös fokozatú vihara, a vonatkozó skálán ez a legmagasabb szint. A NOAA számításai szerint ugyanakkor a hurrikán úgy haladhat el Délnyugat-Mexikó közelében, hogy teljes egészében nem ér partot. Ezzel együtt a partvidék egyes részein özönvízszerű esőzések lehetnek majd, ami áradásokat és földcsuszamlásokat eredményezhet.

Piros zászló figyelmeztet a Polo hurrikán közeledésére a mexikói Acapulcóban, 2026. szeptember 22-én Fotó: FRANCISCO ROBLES/AFP

A hurrikán felbukkanását és gyors erősödését összefüggésbe hozzák az El Niño jelenséggel, ami rendkívül kedvező feltételeket teremt az erős viharok számára. Az óceáni hőmérsékleteket megfigyelő tudósok szerint a mostani El Niñónál erősebbet még nem jegyeztek fel soha. A Csendes-óceán kulcsfontosságú régiójában a tengerfelszín hőmérséklete szeptember 19-én 3,05°C-kal volt az átlag felett, meghaladva a 2015-ös El Niño idején rögzített 3,02°C-os rekordot.

Szupererős El Niño-jelenségre figyelmeztet az ENSZ, derült ki szeptember elején. A Meteorológiai Világszervezet adatai szerint a mostani El Niño a legerősebb az elmúlt több mint 70 évben, és egészen 2027 februárjáig tarthat.