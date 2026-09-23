A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Bizottság tiszás tagjai beidéznék a Rogán házaspárt, Varga Juditot, Tuzsont és Navracsicsot is

„Nincsenek tabuk. Aki tudhat valamit, annak itt a helye: Dávid Ibolya, Bárándy Péter, Navracsics Tibor, Répássy Róbert, Trócsányi László, Varga Judit, Tuzson Bence, Schadl György, Schadl-Baranyai Helga, Völner Pál, Rogán Antal, Rogán Barbara, Nagy Ádám, Martonovics Bernadett.”

A fenti mondattal kezdte a posztját a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Bizottság három tiszás tagja, Gyöngyösi István alelnök és Kiss Máté Zsolt, Molnár Zoltán országgyűlési képviselők, mivel a bizottság – aminek az elnöke a „végrehajtói maffiát” régóta támadó Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László – a mai „ülésén tárgyalja a nyilatkozattételre vagy meghallgatásra kötelezendő személyek körét”. Azt írják:

„A TISZA azt javasolja, hogy a bizottság hallgassa meg, vagy nyilatkoztassa mindazokat, akiknek a neve, döntése vagy szerepe érdemben kapcsolódhat a végrehajtási visszaélések feltárásához. Köztük korábbi kormányzati szereplőket, valamint az ügy kulcsszereplőit: többek között Dávid Ibolyát, Bárándy Pétert, Navracsics Tibort, Répássy Róbertet, Trócsányi Lászlót, Varga Juditot, Tuzson Bencét, Schadl Györgyöt, Völner Pált, Rogán Antalt, Rogán Barbarát, Nagy Ádámot és Martonovics Bernadettet.

Most a bizottság dönt. Mi minden lényeges szereplő nyilatkoztatását támogatni fogjuk. Nem válogatunk politikai alapon. Nem akarunk kihagyni senkit, aki közelebb vihet az igazsághoz.”