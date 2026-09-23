Aláírák az amerikai–dán–grönlandi megállapodást, két új katonai bázist építhet az óriás északi szigeten Donald Trump

Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland között aláírt védelmi megállapodás lehetővé teszi Washington számára, hogy két új katonai bázist létesítsen az északi szigeten, miközben a dokumentum egyúttal megerősíti Koppenhága fennhatóságát a terület fölött. A dokumentumot a BBC híre szerint az ENSZ közgyűlésén szignálták New Yorkban, előtte Donald Trump amerikai elnök azt mondta, azonnal megindítják „a nagyszabású katonai jelenlét kialakításának folyamatát a megfelelő helyszíneken”.
Mette Fredriksen dán miniszterelnök azzal kommentálta a történteket, hogy a megállapodás nemcsak az USA-nak, Dániának és Grönlandnak előnyös, de egész Európának és a NATO-nak is, és hasonló szellemben nyilatkozott Jens-Fredrik Nielsen grönlandi kormányfő is.
Az aláírás elvileg véget vet a Grönlanddal kapcsolatban Trump által kirobbantott, közel egy éve tartó feszültségnek.
Az amerikai elnök pár nappal ezelőtt jelentette be, hogy az Egyesült Államok és Dánia közös nevezőre jutott az utóbbi fennhatósága alá tartozó félautonóm szigettel kapcsolatban. Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében azt írta, a deal része, hogy az Egyesült Államok ellenségei Washington jóváhagyása nélkül nem hajthatnak végre érzékeny beruházásokat, és azt is kiemelte, hogy a megállapodásnak nem lesz lejárati ideje.
A részletekről most annyi derült ki, hogy a dokumentum módosítja a Dánia és az USA között 1951-ben kötött védelmi megállapodást. Az egyik bázis helyszíne Narsarsuaq lesz, a másiké Mestersvig, előbbi már a második világháborúban is szolgált katonai célokat, és viszonylag fejlett infrastruktúrája van jelenleg is, ám utóbbinak nincs, azt egy dán kutyaszánhajtó egység használja. A megállapodás a BBC szerint kitér arra, hogy a részletekről is meg kell állapodniuk a feleknek, vagyis az Egyesült Államok jogosultságai nem lesznek korlátlanok.
Korábban komoly feszültséget okozott nemcsak az amerikai–dán viszonyt illetően, hanem a NATO egészében is, hogy Trump ráfixálódott Grönlandra, és lépten-nyomon arról beszélt, hogy ha törik, ha szakad, kell neki a sziget, még a hadsereg bevetését is belengette. Sorozatos fenyegetéseit vizuálisan is gazdagon illusztrálta, Grönlandot több térképes posztjában az Egyesült Államok részeként ábrázolta.
A megállapodás alapján területet értelemszerűen nem engednek át az Egyesült Államoknak, a dokumentum elismeri Dánia „szuverenitását és területi integritását” és Grönland önrendelkezési jogát is.