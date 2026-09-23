Feljelentés lesz egy 12 milliárdos tanácsadói megbízásból és más korábbi honvédségi luxuskiadások miatt

A Honvédelmi Minisztérium NER-hez köthető beszerzéseinek áttekintése során több gyanús tételt is találtak, ezek miatt a nyomozóhatósághoz fordult – közölte szerda reggel a Facebookon a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz bejelentése szerint a szerződések átvilágítása többek között egy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízásra is fény derült.

Fotó: Németh Dániel/444

„Ahogy sorra nézzük át az előző időszak beszerzéseit és kiadásait, egyre érdekesebb tételek kerülnek elő: több tízmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák és vadászatbiztosítások, luxusautó, és egy angol céggel kötött, mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízás – többek között szabályzatokra, vezetői tréningre és még egy olyan egyenruhára is, amely végül nem is lett rendszeresítve” – sorolta a miniszter, hozzátéve: „Magyarán: a Magyar Honvédségnek nem volt elég jó, ami itthon volt – nem tudtak itthon szabályzatot írni?”

A miniszter szerint az ügyek miatt ők csak feljelentést tesznek, „a jogi minősítés és a felelősség megállapítása pedig a nyomozóhatóság feladata”. Hozzátette azt is: „a szekrényajtó kinyílt. És minél mélyebbre nézünk benne, annál több ilyen dokumentum kerül elő”. A közismerten puritán Ruszin-Szendi a posztban arra is kitér: „a közpénz nem arra való, hogy magánkényelmet finanszírozzon”. És szerint ha valaki „ezt másképp gondolta, most itt az idő, hogy ezt a nyomozóknak is elmagyarázza”.