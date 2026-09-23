Lannert Judit év végére ígéri az oktatási stratégiát, aminek része lesz a képzési mesterségesintelligencia-stratégia is

„Év végére elkészítjük a magyar oktatás stratégiáját” – írta Facebook-bejegyzésében szerdán az oktatás miniszter. Lannert Judit külön figyelmet szentelt a gyerekeket körülvevő digitális környezetnek, ami, mint írta, „lehetőség és veszély egyaránt”. Példaként említette, hogy a mesterséges intelligencia „átgondolatlan alkalmazása csökkentheti az önálló gondolkodás és gyakorlás lehetőségét, ha a tanuló rendszeresen a gépre bízza a feladat megoldását”. Ezért az oktatási stratégia része lesz az oktatási és képzési mesterségesintelligencia-stratégia is.

A miniszter emellett bejelentette, hogy új Nemzeti alaptantervet dolgoznak ki, „ami nem attól nemzeti, hogy ráírjuk, és amit alapos előkészítés és kipróbálás után fogunk élesíteni”. Továbbá megígérte – vélhetően a PISA-teszt pocsék eredményeire is reagálva –, hogy átfogó szövegértés-fejlesztési programot indítanak, „ebben kiemelt figyelmet fordítunk a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre”. Az iskoláknak olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret ígért, hogy azok a saját tanulóik szükségleteihez igazíthassák a fejlesztést.

A miniszter a posztját azzal zárta: „Az oktatási stratégiáról, az új NAT-ról, az iskolaszerkezetről nem egyedül fog dönteni a minisztérium. Vége az elmúlt 16 évre jellemző diktátumoknak. Többségi konszenzusra kell építeni az új oktatási rendszert.”