Tarr Zoltán vizsgálatot kezdeményez a Budapesti Operettszínház ügyében

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk alapján vizsgálatot kezdeményez a Budapesti Operettszínház ügyében.

Tarr Zoltán Fotó: Németh Dániel/444

A Budapesti Operettszínház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett Forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt.

Az Operettszínház igazgatója, Kiss-B. Atilla korábban úgy nyilatkozott, a társulatnak csak egy szűk része elégedetlenkedik, holott a vezetőségnek címzett nyílt levelet már nyáron több mint ötven dolgozó aláírta.

A Telex cikke szerint a dolgozók az alacsony előadásszámok, az alacsony nézőszámok, az alacsony fizetések, a párbeszéd hiánya és egy korábbi zaklatási botrány miatt tiltakoznak.