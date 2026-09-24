A Balaton legnagyobb ellensége nem az alacsony vízszint, hanem ami a tó partján történik

„Döbbenten látjuk a végeredményt, ami a Balatonnál az elmúlt tíz évben kegyetlenül zajlott”
– mondja Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A Balatont kutató tihanyi tudományos intézetben az elmúlt hetekben elindult fonyódi építkezés verte ki végképp a biztosítékot. Néhány méterre a parttól, egy, a Balatont tápláló befolyó víz torkolatánál lánctalpasok és munkagépek jelentek meg, hogy egy négyszintes társasházat húzzanak fel egy ökológiailag különösen fontos területen.
A Pogányvölgyi-víz torkolatánál, ha hagynák, a természet visszahódíthatná a partot: a megtelepedő nádas megszűrhetné a szárazföld felől érkező befolyó vizeket a káros gyógyszermaradványoktól és más szennyeződésektől, és természetes gátként működhetne az invazív fajok elszaporodásának is. A fonyódi beruházás ellen azonban hiába tiltakoznak civilek és kongatják a vészharangot a kutatók is, a beruházás a helyi önkormányzat hathatós segítségével minden szükséges engedélyt megkapott. A hatóságok még csak érdemi környezetvédelmi hatásvizsgálatot sem írtak elő az építkezés előtt.
„Borzasztó és felháborító, hogy ez keresztül tud menni. Döbbenten nézzük, hogy olyan területeket veszítünk el folyamatosan, ahol a természetes élőlényközösségek visszanépesülhetnének”
– mondta Vasas Gábor a Másfélfok által szervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.
Az, hogy a Balaton mára messze túl van építve, nem is lehet kérdés a Limnológiai Intézet főigazgatója szerint. Az ősbűnt még az 1850-es években követték el szerinte, amikor kiépítették a vasutat. „A legbrutálisabb elbaltázás a Déli Vasút megépítése volt” – utalt arra, hogy a vasút lehetetlenül közel került a Balaton medréhez. Ezután elkezdték a drasztikus lecsapolásokat is, támadást indítva a korábbi mocsaras-lápos partvidék ellen, amiről a Balaton a hasonló jelentésű szláv nevét is kapta, és ami a tó természetes szűrőrendszereként funkcionált.
Az elmúlt tíz évben a beépítési hullám újabb szintet lépett, a Balaton pedig mára fényévekre van a természetes állapotoktól. „És aztán a klímaváltozás ránk törte az ajtót” – hangsúlyozza Vasas Gábor. Mint mondja, számára egyszerűen nonszensz, hogy egy ilyen év után még mindig meg tud indulni egy ilyen beépítés a vízparton.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Négyemeletes társasház épül a fonyódi parton egy kritikus részen, mire a Balaton kutatói megkongatták a vészharangot: a tó teherbíró képességének határán vagyunk, ökológiai felelőtlenség minden újabb beépítés.
A Balaton Fejlesztési Tanács pénteken foglalkozhat a kiemelt ökológiai jelentőségű területen zajló társasházépítéssel.
A szakértő szerint a rovar rajzása kellemetlen jelenség, de meg kell tanulni együtt élni vele.