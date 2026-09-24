Baka: Nem engedhető meg, hogy egy új politikai többség az állam új tulajdonosává váljon

„Szavaimat itt most a világ nemzeteihez intézem, de azokhoz a honfitársaimhoz is szólok, akik otthonról követik az eseményt” - kezdte beszédét Baka András az ENSZ 81. Közgyűlésén.

A felszólalásában New Yorkból Magyarországra több üzenetet is küldött. Először is azt, hogy „az állam a kormánypártiaké, az ellenzékieké, és azoké is, akik teljesen elvesztették a bizalmukat a politikában. Nem engedhető meg, hogy egy új politikai többség az állam új tulajdonosává váljon”

Aztán azzal folytatta, hogy „áprilisban a magyar nép a demokratikus megújulás mellett szavazott. Többet várt, mint pusztán egy kormányváltást. Azt várja, hogy a közélet megváltozzon: hogy legyen jogállamiság, az állam szolgáljon, ne pedig mindent ellenőrzés alatt tartson; a bíróságok nyomásgyakorlástól mentesen hozzák meg döntéseiket; a sajtó kérje számon a hatalmat; és a közpénzek felhasználása a közjó érdekében történjen”

Az elszámoltatásról

„A korrupciót és a hatalommal való visszaélést elszámoltatásnak kell követnie. De a bosszúállás nem megengedhető. Az igazságszolgáltatás nem válhat politikai fegyverré. Egy demokratikus állam nem orvosolhatja a múlt hibáit azzal, hogy ezeket a hibákat – még ha új vezetők alatt is–megismétli. Ugyanazoknak a törvényeknek kell vonatkoznia azokra, akik tegnap kormányoztak, azokra, akik ma kormányoznak, és azokra, akik holnap kormányozhatnak.

Egy köztársaság ott kezdődik, amikor a hatalom elfogadja korlátait. Ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie.”

Magyarország szövetségeseinek

„Partnereink bizalma nem tér vissza egy választás vagy egy beszéd hatására. Magyarország azt kéri, hogy tettei alapján ítéljék meg.

Az Európai Unió megbízható tagja, a NATO elkötelezett szövetségese és az Egyesült Nemzetek aktív tagja leszünk. Ezek a partnerségek nem elveszik a szabadságunkat. Éppen ellenkezőleg: védik azt.

Magyarország meg fogja védeni nemzeti érdekeit, de ezt partnerként fogja tenni. Hiszünk abban, hogy a nemzeti érdek és a nemzetközi együttműködés nem állnak egymással ellentétben.”

Az orosz-ukrán háborúról

Erre az 1956-ról szóló gondolatmenet után tért át:

„Ma Ukrajna küzd függetlensége megőrzéséért. Magyarország elítéli Oroszország teljes körű, támadó háborúját, amely sérti az ENSZ Alapokmányát és a nemzetközi jogot.

Kiállunk Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása, valamint területi integritása mellett a nemzetközileg elismert határain belül, továbbá népének joga mellett, hogy saját jövőjéről maga dönthessen.



A szabadság, amelyért a magyarok 1956-ban harcoltak, az a szabadság, amelyet ma az ukránok számára is meg kell védenünk.

Emlékezünk azokra, akik életüket vesztették ebben a háborúban, és azt szeretnénk, ha a diplomácia véget vetne az öldöklésnek. A tartós békéhez azonban Ukrajna szuverenitásának tiszteletben tartása elengedhetetlen.

Ha az erőszakos területelfoglalás a viták rendezésének elfogadott módjává válik, minden kisebb ország okkal aggódhat majd jövőjéért.”

A migrációról

„Minden államnak joga van határainak védelméhez. Magyarország ezt a nemzetközi joggal összhangban fogja tenni. Harcolni fogunk az illegális migráció ellen és az abból hasznot húzó bűnszervezetek ellen, miközben tiszteletben tartjuk az emberi méltóságot és a menekülteknek biztosítandó védelmet.”

Az ENSZ-ről

„Az Egyesült Nemzetek Szervezete bizalmi válsággal szembesül.

Túl gyakran nem lép fel, amikor hatalmas államok vagy azok barátai megszegik a szabályokat. Egyetlen ország sem állhat a törvények felett. Nem lehet, hogy barátainkra más szabályok vonatkozzanak, mint másokra.

A megoldás azonban nem az, hogy hátat fordítunk az Egyesült Nemzetek Szervezetének. Szükségünk van rá, és szükségünk van arra, hogy működjön.



Képesnek kell lennie a cselekvésre, minden tagját méltányosan kell kezelnie, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia.”

És végül megint a magyarokról:

„A magyar nép arra kért minket, hogy állítsuk helyre a jövőbe vetett bizalmukat. Döntésüket tiszteletben tartva, Magyarországon helyreállítjuk a bizalmat, és olyan országgá válunk, amelyben mások is megbízhatnak, amikor saját jövőjük forog kockán.

Magyarország számára ez egy új kezdet. De az elv nem új:

A hatalom csak akkor érdemli ki a bizalmat, ha betartja a törvényt.

Ezt a feladatot Magyarország felvállalja, és a munkát készek vagyunk önökkel együtt véghezvinni.”

A teljes beszéd itt olvasható.