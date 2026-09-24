Baka: Nem engedhető meg, hogy egy új politikai többség az állam új tulajdonosává váljon

„Szavaimat itt most a világ nemzeteihez intézem, de azokhoz a honfitársaimhoz is szólok, akik otthonról követik az eseményt” - kezdte beszédét Baka András az ENSZ 81. Közgyűlésén.
A felszólalásában New Yorkból Magyarországra több üzenetet is küldött. Először is azt, hogy „az állam a kormánypártiaké, az ellenzékieké, és azoké is, akik teljesen elvesztették a bizalmukat a politikában. Nem engedhető meg, hogy egy új politikai többség az állam új tulajdonosává váljon”
Aztán azzal folytatta, hogy „áprilisban a magyar nép a demokratikus megújulás mellett szavazott. Többet várt, mint pusztán egy kormányváltást. Azt várja, hogy a közélet megváltozzon: hogy legyen jogállamiság, az állam szolgáljon, ne pedig mindent ellenőrzés alatt tartson; a bíróságok nyomásgyakorlástól mentesen hozzák meg döntéseiket; a sajtó kérje számon a hatalmat; és a közpénzek felhasználása a közjó érdekében történjen”
„A korrupciót és a hatalommal való visszaélést elszámoltatásnak kell követnie. De a bosszúállás nem megengedhető. Az igazságszolgáltatás nem válhat politikai fegyverré. Egy demokratikus állam nem orvosolhatja a múlt hibáit azzal, hogy ezeket a hibákat – még ha új vezetők alatt is–megismétli. Ugyanazoknak a törvényeknek kell vonatkoznia azokra, akik tegnap kormányoztak, azokra, akik ma kormányoznak, és azokra, akik holnap kormányozhatnak.
Egy köztársaság ott kezdődik, amikor a hatalom elfogadja korlátait. Ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie.”
„Partnereink bizalma nem tér vissza egy választás vagy egy beszéd hatására. Magyarország azt kéri, hogy tettei alapján ítéljék meg.
Az Európai Unió megbízható tagja, a NATO elkötelezett szövetségese és az Egyesült Nemzetek aktív tagja leszünk. Ezek a partnerségek nem elveszik a szabadságunkat. Éppen ellenkezőleg: védik azt.
Magyarország meg fogja védeni nemzeti érdekeit, de ezt partnerként fogja tenni. Hiszünk abban, hogy a nemzeti érdek és a nemzetközi együttműködés nem állnak egymással ellentétben.”
Erre az 1956-ról szóló gondolatmenet után tért át:
„Ma Ukrajna küzd függetlensége megőrzéséért. Magyarország elítéli Oroszország teljes körű, támadó háborúját, amely sérti az ENSZ Alapokmányát és a nemzetközi jogot.
Kiállunk Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása, valamint területi integritása mellett a nemzetközileg elismert határain belül, továbbá népének joga mellett, hogy saját jövőjéről maga dönthessen.
A szabadság, amelyért a magyarok 1956-ban harcoltak, az a szabadság, amelyet ma az ukránok számára is meg kell védenünk.
Emlékezünk azokra, akik életüket vesztették ebben a háborúban, és azt szeretnénk, ha a diplomácia véget vetne az öldöklésnek. A tartós békéhez azonban Ukrajna szuverenitásának tiszteletben tartása elengedhetetlen.
Ha az erőszakos területelfoglalás a viták rendezésének elfogadott módjává válik, minden kisebb ország okkal aggódhat majd jövőjéért.”
„Minden államnak joga van határainak védelméhez. Magyarország ezt a nemzetközi joggal összhangban fogja tenni. Harcolni fogunk az illegális migráció ellen és az abból hasznot húzó bűnszervezetek ellen, miközben tiszteletben tartjuk az emberi méltóságot és a menekülteknek biztosítandó védelmet.”
„Az Egyesült Nemzetek Szervezete bizalmi válsággal szembesül.
Túl gyakran nem lép fel, amikor hatalmas államok vagy azok barátai megszegik a szabályokat. Egyetlen ország sem állhat a törvények felett. Nem lehet, hogy barátainkra más szabályok vonatkozzanak, mint másokra.
A megoldás azonban nem az, hogy hátat fordítunk az Egyesült Nemzetek Szervezetének. Szükségünk van rá, és szükségünk van arra, hogy működjön.
Képesnek kell lennie a cselekvésre, minden tagját méltányosan kell kezelnie, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia.”
„A magyar nép arra kért minket, hogy állítsuk helyre a jövőbe vetett bizalmukat. Döntésüket tiszteletben tartva, Magyarországon helyreállítjuk a bizalmat, és olyan országgá válunk, amelyben mások is megbízhatnak, amikor saját jövőjük forog kockán.
Magyarország számára ez egy új kezdet. De az elv nem új:
A hatalom csak akkor érdemli ki a bizalmat, ha betartja a törvényt.
Ezt a feladatot Magyarország felvállalja, és a munkát készek vagyunk önökkel együtt véghezvinni.”
A teljes beszéd itt olvasható.