Erdoğan elmondta Zelenszkijnek, hogy véget kell vetni az ukrán és orosz támadásoknak a Fekete-tengeren

Kétoldalú tárgyalás New Yorkban, az ENSZ közgyűlés alkalmából Fotó: HANDOUT/AFP

Recep Tayyip Erdoğan török elnök közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy a Fekete-tengeren kereskedelmi hajók ellen elkövetett orosz és ukrán támadások megmagyarázhatatlanok, és lépéseket kell tenni azok leállítására.

A NATO-tag Törökország a teljes körű orosz invázió óta mind Moszkvával, mind Kijevvel partneri kapcsolatokat ápol. Katonai felszereléseket nyújtottak Ukrajnának, támogatták annak területi integritását, de nem csatlakoztak az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, és fenntartották a kereskedelmi kapcsolatokat Putyinékkal. Korábban már többször is otthont adtak a felek közötti közvetlen egyeztetéseknek, most pedig felszólították őket, hogy szüntessék be a fekete-tengeri támadásokat.

Ezek többek között török tulajdonú hajókat vettek célba és török állampolgárok életét követelték.

Ankara javaslatokat küldött Ukrajnának és Oroszországnak a támadások leállítása érdekében, és most a válaszukra vár. Korábban Zelenszkij a „Krími Platform” csúcstalálkozón azt mondta, hogy Kijev készen áll egy fekete-tengeri fegyverszünetre, olyan javaslatok alapján, mint amilyeneket Egyiptom, India és Törökország terjesztett elő.

A támadásoknak is köszönhetően a legnagyobb ázsiai, közel-keleti és afrikai búzaimportőrök, akik a Fekete-tengeri régióból szerzik be a búzát, nehezen tudják biztosítani az ellátást. A globális búzaárak az egekbe szöktek. (Reuters)