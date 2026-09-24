Etiópiában újrakezdődik a háború

Egy magas rangú etióp tisztviselő szerint az ország északi Tigré régiójából származó erők szerdán nagyszabású offenzívát indítottak a szövetségi kormány ellen, ezzel felrúgva a négy éve megkötött békeszerződést és egy szélesebb körű regionális konfliktus kialakulásának veszélyét idézve elő. A lázadók elfoglalták a térség fontos repterét Mekellében, az Ethiopian Airlines felfüggesztette a járatait.

A Tigré vezetői közleményükben kijelentették, hogy „védekező” háborúba léptek a szövetségi kormány agressziójának visszaszorítása érdekében.

A TPLF fegyveresei Mekellében szeptember 23-án Fotó: -/AFP

Vasárnap a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) lázadószervezet bejelentette, hogy hét fegyveres csoport szövetkezett Etiópiában a kormány megdöntésére. „Szövetséget kötöttünk, több más csoporttal is együttműködünk, közös célunk pedig a rezsim megdöntése és egy átmeneti kormány megalakítása”.

A kormány és a tigréi lázadók között először 2020-ban robbant ki két éven át tartó fegyveres konfliktus, miután Ahmed Abij etióp kormányfő a fegyveres erők segítségével kísérelte meg leváltani a TPLF híveiből álló vezetést Tigrében. A konfliktusban az Afrikai Unió szerint legalább 600 ezren vesztették életüket, és több mint kétmillióan kényszerültek elmenekülni otthonukból. „Golyófogóként használt, aknamezőkre hajtott, kényszersorozott fiatalok adják az áldozatok jelentős részét, de a legsúlyosabb veszteségeket a civil lakosság szenvedi el” – írtuk 2022 októberében. Nem sokkal később a szemben álló felek fegyverszünetet kötöttek, de a harcok idén nyáron ismét fellángoltak, a hadsereg pedig azóta több tucat dróncsapást hajtott végre Tigré térségében.

Kiégett tank emlékeztet az előző háborúra Tigrében Fotó: ABEL GEREZGIHER/AFP

Az Afrikai Unió felszólította a háborúzó feleket, hogy haladéktalanul enyhítsék a feszültségeket és folytassanak közvetlen tárgyalásokat, valamint arra kérte a szomszédos országokat, hogy ne járuljanak hozzá a helyzet további eszkalálódásához. Az Egyesült Államok etiópiai nagykövete azzal vádolta a TPLF vezetését – amelyre az amerikai külügyminisztérium júniusban szankciókat rótt ki –, hogy „megnyerhetetlen harcba bocsátkozott”, és politikai párbeszédre szólított fel. A regionális diplomaták és elemzők hónapok óta figyelmeztetnek arra, hogy a tigréi konfliktus újbóli kirobbanása gyorsan szélesebb körű háborúvá eszkalálódhat, és átterjedhet a szomszédos Szudánba, további konfliktusokat okozva a már amúgy is instabil Vörös-tengeri régióban. (Reuters, MTI)