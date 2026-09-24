Evakuáltak két lengyel-ukrán határátkelőt orosz légitámadások miatt

Nyugat-ukrajnai orosz légitámadások miatt evakuálták csütörtökön a lengyelországi Dorohuskban és Hrubieszówban működő lengyel-ukrán határátkelőket – közölte csütörtökön Donald Tusk lengyel kormányfő.

Egy varsói sajtókonferencián elmondta, hogy a Rumen Radev bolgár kormányfővel folytatott tárgyalása során „ismét megtámadták Ukrajnát a lengyel határ közelében”, ezért evakuálni kellett a hrubieszówi és a dorohuski határátkelőt. Hrubieszówban vasúti, Dorohuskban közúti határátkelő működik.

Tusk úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai háborúnak „minél hamarabb véget kell vetni, mégpedig nem a támadó feltételei szerint”, amihez hozzátette, hogy jelenleg „nem érezhető jóakarat Putyin elnök és Moszkva részéről”. (MTI)