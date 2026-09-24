Orbán Balázs az első EP-munkanapján levelet írt mindenkinek arról, hogy mi folyik Magyarországon

Orbán Balázsnak, az előző miniszterelnök korábbi politikai tanácsadójának és kampányfőnökének szeptember 23-án volt az első munkanapja az Európai Parlamentben. Az erről szóló Facebook-posztjában megírta, hogy három dolgot is eldöntött, elsőként azt, hogy levelet ír az Európai Unió minden tagállama parlamenti képviselőinek arról, hogy mi történik Magyarországon.

A könnyebb érthetőség kedvéért pontokba szedtem, hogy Orbán Balázs szerint mi folyik Magyarországon:

„Politikusokat tiltottak el a választáson való indulástól.

Alkotmányos intézmények vezetőinek mandátumát szüntették meg.

Hatóságokat küldtek az ellenzéki pártokra.

Konzervatív intézeteket államosítottak és zártak be.

Embereket zaklatnak folyamatosan hatósági eszközökkel, és olyan új hatóságot hoztak létre, amely példátlan jogosítványokat kapott, nincs fölötte érdemi kontroll, és deklarált célja a magyar cégek, vállalkozások zaklatása.”

Orbán Balázs szerint „sok minden kiderült azokról is, akik éveken keresztül demokráciából és jogállamiságból oktatták ki Magyarországot” – részletesen nem fejtette ki, hogy mi az a „sok minden”, de leírta, hogy „most, hogy hatalomra kerültek, kiderült, hogy ők nem mások, mint autoriter liberálisok, akik félnek az emberek haragjától, ezért az a legfontosabb céljuk, hogy a politikai versenyt kiiktassák”.

Fotó: Facebook

Orbán Balázs mindezek után elmondta, hogy nem panaszkodni mennek külföldre, és nem kérnek külföldi segítséget a magyar politikai küzdelmek megvívásához. „Az előző kommunista diktatúrát is a szabad magyarok akarata döntötte meg. De számítunk mindenki szolidaritására, bal- és jobboldalon egyaránt, akinek még fontos a parlamentarizmus és a szabadság Közép-Európában.”

Mindezeken túl megosztotta bejegyzésében azt is, hogy a levélírás mellett utánajár az Európai Parlament által megrendelt közvélemény-kutatásoknak, illetve kutatást kér az Európai Parlament kutatószolgálatától arról, „milyen szerepet játszik a genderpolitika az EU külpolitikájában”.