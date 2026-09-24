Orbán Balázs az első EP-munkanapján levelet írt mindenkinek arról, hogy mi folyik Magyarországon

Orbán Balázsnak, az előző miniszterelnök korábbi politikai tanácsadójának és kampányfőnökének szeptember 23-án volt az első munkanapja az Európai Parlamentben. Az erről szóló Facebook-posztjában megírta, hogy három dolgot is eldöntött, elsőként azt, hogy levelet ír az Európai Unió minden tagállama parlamenti képviselőinek arról, hogy mi történik Magyarországon.
A könnyebb érthetőség kedvéért pontokba szedtem, hogy Orbán Balázs szerint mi folyik Magyarországon:
Orbán Balázs szerint „sok minden kiderült azokról is, akik éveken keresztül demokráciából és jogállamiságból oktatták ki Magyarországot” – részletesen nem fejtette ki, hogy mi az a „sok minden”, de leírta, hogy „most, hogy hatalomra kerültek, kiderült, hogy ők nem mások, mint autoriter liberálisok, akik félnek az emberek haragjától, ezért az a legfontosabb céljuk, hogy a politikai versenyt kiiktassák”.
Orbán Balázs mindezek után elmondta, hogy nem panaszkodni mennek külföldre, és nem kérnek külföldi segítséget a magyar politikai küzdelmek megvívásához. „Az előző kommunista diktatúrát is a szabad magyarok akarata döntötte meg. De számítunk mindenki szolidaritására, bal- és jobboldalon egyaránt, akinek még fontos a parlamentarizmus és a szabadság Közép-Európában.”
Mindezeken túl megosztotta bejegyzésében azt is, hogy a levélírás mellett utánajár az Európai Parlament által megrendelt közvélemény-kutatásoknak, illetve kutatást kér az Európai Parlament kutatószolgálatától arról, „milyen szerepet játszik a genderpolitika az EU külpolitikájában”.