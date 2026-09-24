Tiborczék budai elitklubja már kevésbé elit: jelentősen leszállították az éves tagdíjat

Tiborcz Istvánék több luxushelyet is üzemeltetnek, ezekből a legtitokzatoskodóbb a Botaniq Budai Klub. Ahogy a Botaniq-csoport fogalmazott a 2023 szeptemberében a Svábhegyen, a korábbi Fonográf Klub helyén megnyitott helyről: újraélesztették az angolszász mintájú privát klubok már a 19. század óta fennálló hagyományát Magyarországon.

Fotó: Németh Dániel/444

Ezt mutatta be rejtett kamerás felvétellel a Direkt36 Dinasztia című, az Orbán család gazdasági birodalmáról szóló filmje. A felvételen ugyan a házigazdák szájából elhangzik, hogy illegális szerencsejáték is folyik a medencés, tenisz- és padelpályás, spa-, fitnesz-, wellnessrészleges, éttermes, képzett pedagógusok által felügyelt gyerekjátszós résszel is ellátott klubban, ahol lehetőség van diszkért tárgyalásokra is, de Tiborczék erre azt mondták, hogy csak játékpénzekkel játszottak a klubtagok.

Arról, hogy ki lehet tag, felvételi eljárás végén egy ötfős bizottság döntött, amelynek az összetétele nem volt nyilvános.

Elég húzós volt a belépési küszöb. Indult egy egyszeri díjjal, ami 4 000 euró volt (2023 szeptemberi árfolyamon 1,5 millió forint). Ehhez jött még az éves 9 500 eurós tagdíj (cirka 3,7 millió forint volt akkor).

Fotó: Részlet a Dinasztia című filmből

Ehhez képest a 2026. október 3-től érvényes szabályzat szerint már nincs belépési díj, és az éves díjat is levitték 1,5 millió forintra. A tagság feltételei is lazultak.

Úgy tudjuk, hogy a klubban dolgozók számát is jelentősen csökkentették, és profilváltásra készülnek. Megkérdeztük a klubot, hogy milyen váltás várható a klub működésében, tényleg elküldtek-e munkavállalókat és miért csökkentették a tagdíjat.

A BDPST Group válasza:

„A BOTANIQ Budai Klub működési modellje 2026. október 3-tól átalakul, ennek részletei a klub honlapján található klubszabályzatban elérhetők. A tagok eddigi visszajelzései és javaslatai alapján elképzelhetők további változtatások, finomhangolások a működésben. Válaszunk közzétételéhez teljes terjedelemben, változtatás nélkül járulunk hozzá."

Szívesen idéztük volna bővebben is, ha kapunk válaszokat a kérdéseinkre.

Profilváltás a szintén a Tiborcz-féle luxuscsomagban lévő turai kastélynál is volt, igaz még 2024 októberében. Ekkor jelentették be, hogy már nem ötcsillagos hotelként működik tovább, mert a klasszikus hotelszerű működés helyett a csoportos szálláshely-szolgáltatásra, valamint a rendezvények kiszolgálására állnak át. A Botaniq Hotel néven ismert kastély ekkor négy éve működött, gyakorlatilag folyamatos veszteséggel.

A budai elitklub sem hozza a pénzt. Az üzemeltető Tusculanum Hegyvidék Üzemeltető Kft. a 2023-as nyitóévben 79 milliós bevétel mellett 134 milliós veszteséget hozott össze. 2024-ben már 500 millió forint volt a bevétel, de 610 millió a veszteség. Tavaly pedig 622 milliós bevétel mellett 110 milliós veszteséget hozott össze.