Várkonyi Andrea elmondta, 2300 forintos ruha volt rajta, miközben a Hell kávét itta a jachton

„Ott volt például az ominózus eset a Hell kávéval. Szétszedtek amiatt, hogy én merészeltem egy jachton egy sima dobozos kávét inni. Igen, mert szeretem. De azt senki nem írta meg, hogy mindeközben egyébként 2300 forintos ruha volt rajtam. Az sohasem hír, amikor egy Zara szoknya van rajtam, pedig az is van” – mindezt Várkonyi Andrea mondta ki a saját szájával a Story magazinnak adott rendkívül exkluzív interjúban, amiből az is kiderül, hogy nem tartja magát NER-feleségnek.

Várkonyi Andrea a ROSE D'OR szuperjachton szürcsölget Fotó: Németh Dániel/444

De mindenek előtt idézzük fel újra, hogy Várkonyi Andrea melyik esetre is gondol. 2023-ban történt, hogy Mészáros Lőrinccel a fedélzeten lefotóztuk a NER szolgálatába állt szuperjachtot, a ROSE D'OR-t, amit azóta mindenki ismer. Ennek a fedélzetén szürcsölgette a dobozos lattét Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos felesége, a volt tévés Várkonyi Andrea.

A Story az öt évvel ezelőtti esküvőjükről kérdezte, hogy valóban Rod Stewart énekelt-e nekik az alcsúti arborétumban. Valóban. De azt is elmondta Várkonyi, hogy „nagyon gyorsan eltelt ez az öt év, és olyan volt, mint egy álom”. Kiderült az is, hogy sokat változott a házasságuk alatt, mert „visszakapta önmagát”.

„Én Lőrinc mellett nyertem vissza az önbizalmamat.”

Várkonyi mindemellett arról is beszélt, hogy szerinte olyan történeteket állítanak tényként róluk, „ami soha nem fordult elő”. Hogy itt pontosan mire gondolt, nem fejtette ki.

Ezen a ponton a Story jelezte, hogy az emberek azt érezhetik, „ezt a fajta felháborodást önök is gerjesztik. Például amikor egy jachton fotózzák le, vagy kiderül, magánrepülővel utaznak, vagy ha egy méregdrága dizájnerruhájáról megírják, mennyibe került”.

„Mi semmit nem szeretnénk gerjeszteni. Van egy életszínvonalunk, és az az által adott lehetőségek szerint élünk, de nem minden esetben. Csakhogy mi már bármit teszünk, semmi nem jó”

– panaszolta Várkonyi Andrea, aki aztán elmesélte azt a bizonyos „ominózus esetet a Hell kávéval”: „Szétszedtek amiatt, hogy én merészeltem egy jachton egy sima dobozos kávét inni. Igen, mert szeretem. De azt senki nem írta meg, hogy mindeközben egyébként 2300 forintos ruha volt rajtam. Az sohasem hír, amikor egy Zara szoknya van rajtam, pedig az is van.” De Várkonyi ezzel még nem fejezte be, szerinte ha egy aranypohárból kávézott volna, „akkor egészen biztos, hogy az lett volna a baj”.

És itt sem állt meg, elmagyarázta, hogyan is működik a valóságban a gazdagodás, mint olyan:

„Szerintem az ember személyes evolúciója az, hogy a lehetőségek fejlődésével haladunk előre. Először albérletbe költözünk, aztán veszünk egy kicsit nagyobb lakást hitelre. Először olcsóbb ruhaboltban vásárolunk, aztán ha többet keresünk, megjutalmazzuk magunkat egy kicsit drágábbal. Először busszal járunk, de ha tudunk, veszünk egy kocsit, aztán egy nagyobb autót és így tovább. Pedig a kicsi, olcsóbb autó is elvisz, ahová akarjuk, és egy olcsóbb óra is mutatja az időt. Mégis haladunk előre, így vagyunk beállítva. A dizájnerboltok pedig azért vannak nyitva, mert van rájuk fizetőképes kereslet.”

Itt jelezte a Várkonyit kérdező, hogy Magyarországon sokaknak nemhogy dizájnertáskára, de alapvető dolgokra sincs pénzük, mire Várkonyi Andrea azt válaszolta, hogy „ez a világ minden országában így van”, majd kifejtette, hogy neki egyébként is mindig „jó kocsijai” voltak. „Amikor úton-útfélen arról jelentek meg cikkek, hogy én milyen kocsival járok, azt nem írták meg, hogy korábban is mindig jó kocsijaim voltak… Mindig is áldoztam márkás autóra, mert imádok vezetni. Amúgy amikor megállunk egy pesti ötcsillagos hotel előtt, ott is láthatunk legalább öt luxusautót magyar rendszámmal.”

Arról, hogy a férje, Mészáros Lőrinc nevét összekapcsolják a volt miniszterelnök, Orbán Viktor nevével, Várkonyi azt mondta, „egyikük sem szégyelli”, „hisz közös faluból származnak”.

A strómanságról Várkonyi azt mondta, hogy a férje már sok interjúban elmondta, ő már a Fidesz-kormányok előtt is jómódú volt. „Én most nem akarom helyette elmondani erre a politikai választ, azt, hogy ez nem úgy van, hogy van egy pályázat, odaadják a pénzt, és azt zsebre rakod. Azt a munkát el kell végezni. Amit vállalt, az mind el is készült” – mondta Várkonyi, de hogy pontosan itt mire gondolt, az nem derült ki.

Azonban az kiderült, hogy nem bántja, ellenben bosszantja, amikor azt mondják, a magyar emberek pénzéből utaznak és költenek, mert ezt demagógnak tartja. „Ilyen alapon mindenki a másik ember pénzén utazik?” – tette fel a kérdést Várkonyi Andrea.

A kérdésre, hogy a választások után, a politikai helyzet megváltozásával változott-e valami az életükben, Várkonyi határozott „nem”-mel felelt. Ahogy nemmel válaszolt arra a kérdésre is, hogy NER-feleségnek tartja-e magát. „Nem. Mert nem a NER felesége vagyok, hanem Mészáros Lőrinccé.” A kérdésre, hogy a jachtozást megbánta-e, szintén „nem”-mel válaszolt.

„Mindig is tanultam, képeztem magam, dolgoztam, jó munkahelyeim voltak jó fizetéssel, sok reklámszerződéssel. Most van egy cégem, ami hatvan embernek ad munkát. Kiváló reklám- és marketingszakemberek dolgoznak itt, akikre nagyon büszke vagyok” – mondta Várkonyi, mire az interjút készítő rámutatott, hogy a cége is a Mészáros Csoportnak dolgozik. „Természetesen. Kinek másnak?” – adott csattanós választ erre Várkonyi, aki azt is elárulta, közös kasszán vannak Mészáros Lőrinccel, és hogy van házassági szerződésük, de nem tudja, mi áll benne, mert nem olvasta el.

A kérdésre, hogy mit kíván maguknak a következő öt-tíz évre, Várkonyi azt válaszolta: „Legyen minden ugyanígy.”

Akinek nem volt elég Várkonyi magvas gondolataiból, annak melegen ajánlom a könyvét, vagy akár csak a könyvéről szóló írásunkat.