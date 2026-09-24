Videóban kért bocsánatot az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, miután a temetése napján büszkélkedtek el egy férfi megmentéséről

„Az Országos Mentőszolgálat a közelmúltban hibát követett el. Az egyik közösségimédia-bejegyzésükről kiderült, hogy kegyeletsértő lehetett. Átvizsgálva a korábbi működésünket, észleltük, hogy ezt a hibát korábban többször elkövethettük”
– közölte Facebook-videójában Constantinovits Miklós, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója, miután szerdán megírtuk, hogy sikersztorit posztoltak a mentők egy megmentett férfiról, oda is írták a végén, hogy bíznak a férfi mielőbbi felépülésében, aztán odakommentelte a poszt alá a felesége, hogy a férfit aznap temették.
Az OMSZ a 444-nek írt válaszlevelében mindenek előtt elnézést kért a családtól, amiért a posztjuk „ebben a formában további fájdalmat okozhatott számukra”. A nyilvános, videós formátumban készített bocsánatkérést pedig most, csütörtökön délelőtt tették közzé.
Ebben a videóban Constantinovits úgy fogalmaz a történtek után, hogy ez nem az az irány, amerre szeretnék, hogy a Mentőszolgálat haladjon.
„A Mentőszolgálat és a bajtársi közösség értékrendjével ez nem egyezik. Egy tanuló szervezet vagyunk, aki a hibáiból tanul és fejlődik. Ezért mint a mentőszolgálat felelős vezetője, szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni, akit megbántottunk, és egy új kommunikációs stratégiát kijelölni, egy új kommunikációs irányba indítani a mentőszolgálatot.”
De az önfényező mentősök még ezután sem kértek elnézést.
A 444-nek elismerték, hogy már korábban voltak bajok abból, hogy név nélkül ugyan, de bizalmas egésségügyi adatokat posztoltak ki úgy, hogy rá lehetett jönni, ki a főszereplő. Itt ráadásul túl sem élte a megmentett ember.