Videóban kért bocsánatot az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, miután a temetése napján büszkélkedtek el egy férfi megmentéséről

„Az Országos Mentőszolgálat a közelmúltban hibát követett el. Az egyik közösségimédia-bejegyzésükről kiderült, hogy kegyeletsértő lehetett. Átvizsgálva a korábbi működésünket, észleltük, hogy ezt a hibát korábban többször elkövethettük”

– közölte Facebook-videójában Constantinovits Miklós, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója, miután szerdán megírtuk, hogy sikersztorit posztoltak a mentők egy megmentett férfiról, oda is írták a végén, hogy bíznak a férfi mielőbbi felépülésében, aztán odakommentelte a poszt alá a felesége, hogy a férfit aznap temették.

Az OMSZ a 444-nek írt válaszlevelében mindenek előtt elnézést kért a családtól, amiért a posztjuk „ebben a formában további fájdalmat okozhatott számukra”. A nyilvános, videós formátumban készített bocsánatkérést pedig most, csütörtökön délelőtt tették közzé.

Ebben a videóban Constantinovits úgy fogalmaz a történtek után, hogy ez nem az az irány, amerre szeretnék, hogy a Mentőszolgálat haladjon.