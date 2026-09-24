Zuckerberg nagyon érzi: kulcstartóra rakható, AI-avataros medált mutatott be

Mark Zuckerberg, a Meta vezetője a vállalat éves rendezvényén mutatta be a Muse Charmot, egy kis medálszerű, nyakba akasztható és kulcstartóra is rakható eszközt, ami hangvezérléssel működik, és ujjlenyomattal is aktiválható.

„Ha nem viselsz szemüveget” – mármint a Meta által piacra dobott kamerás AI-RayBant – a szerk – „ez lesz messze a leggyorsabb módja annak, hogy beszélj a Muse-oddal, és megmutasd neki, mi történik körülötted” – mondta Zuckerberg a FT beszámolója szerint.

A Muse Charm segítségével a Meta által tavasszal bemutatott Muse-hoz lehet könnyebben hozzáférni, amivel pedig az ígéret szerint a mindennapi feladatok elvégzését könnyítik meg, lehet rajta keresztül ételt rendelni, utazásokat lefoglalni vagy pénzügyeket szervezni. Egyben bejelentette a Muse új funkcióit is, köztük azt, hogy azon keresztül beszélgethetünk egy mesterséges intelligencia-asszisztenssel.

Szóval ha jól értem, nem elég, hogy ott van a zsebünkben a telefonunk, kell még egy ilyen apró izé is, rajta egy avatárral, ami mindent lekövet körülöttünk.

Ha valaki beindult volna ettől: decemberben kerül forgalomba, de ahogy a Meta AI-szemüvegét, valószínűleg ezt sem lehet majd teljeskörűen kihasználni itt, Európa szélén.