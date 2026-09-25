Budaörs nem fizet több szolidaritási hozzájárulást az államnak

Októbertől nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást az államkincstárba Budaörs önkormányzata, írja Wittinghoff Tamás polgármester a Magyar Államkincstár elnökének címzett nyílt levelében, amit az MTI szemlézett. Az önkormányzat már régóta, 2023-tól kezdődően hadakozik a hozzájárulás miatt.

Wittinghoff arra hivatkozik a levélben, hogy az Alkotmánybíróság (AB) alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást a a budaörsi önkormányzat alkotmányjogi panasza alapján. Hozzátette: az AB azt is kimondta, hogy a 2025-ben Budaörsöt terhelő 6,1 milliárd forint összegű szolidaritási hozzájárulás kivetése is alaptörvény-ellenes, ezért az arról szóló jogszabályt is megsemmisítette, miközben a város az összeget már befizette.

Tavalyhoz hasonlóan idén is alaptörvény-ellenes módon hajtott be Budaörstől a magyar állam több mint 4 milliárd forintot, szögezte le Wittinghof. A budaörsieknek október 15-én még több mint egymilliárd forintot kellene befizetniük. Az önkormányzat nem kívánja folytatni ezt az alaptörvény-ellenes gyakorlatot, ezért októberben már nem fogja befizetni a miniszteri rendelettel kiszabott esedékes összeget, tette hozzá a polgármester. Arra kérte az államkincstár elnökét, hogy a kialakult helyzet megoldásáig ne alkalmazzon alaptörvénysértő intézkedést, például inkasszót.

Az AB szeptember 22-ei ülésén alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait, mivel azok sértik az alaptörvény tisztességes hatósági eljáráshoz való jogra és azzal összefüggésben egyéb eljárási garanciákra vonatkozó rendelkezéseit.