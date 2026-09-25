Budaörs nem fizet több szolidaritási hozzájárulást az államnak

Októbertől nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást az államkincstárba Budaörs önkormányzata, írja Wittinghoff Tamás polgármester a Magyar Államkincstár elnökének címzett nyílt levelében, amit az MTI szemlézett. Az önkormányzat már régóta, 2023-tól kezdődően hadakozik a hozzájárulás miatt.
Wittinghoff arra hivatkozik a levélben, hogy az Alkotmánybíróság (AB) alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást a a budaörsi önkormányzat alkotmányjogi panasza alapján. Hozzátette: az AB azt is kimondta, hogy a 2025-ben Budaörsöt terhelő 6,1 milliárd forint összegű szolidaritási hozzájárulás kivetése is alaptörvény-ellenes, ezért az arról szóló jogszabályt is megsemmisítette, miközben a város az összeget már befizette.
Tavalyhoz hasonlóan idén is alaptörvény-ellenes módon hajtott be Budaörstől a magyar állam több mint 4 milliárd forintot, szögezte le Wittinghof. A budaörsieknek október 15-én még több mint egymilliárd forintot kellene befizetniük. Az önkormányzat nem kívánja folytatni ezt az alaptörvény-ellenes gyakorlatot, ezért októberben már nem fogja befizetni a miniszteri rendelettel kiszabott esedékes összeget, tette hozzá a polgármester. Arra kérte az államkincstár elnökét, hogy a kialakult helyzet megoldásáig ne alkalmazzon alaptörvénysértő intézkedést, például inkasszót.
Az AB szeptember 22-ei ülésén alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait, mivel azok sértik az alaptörvény tisztességes hatósági eljáráshoz való jogra és azzal összefüggésben egyéb eljárási garanciákra vonatkozó rendelkezéseit.
„Már most is törvénytelen amit csinálnak, hiszen a szolidaritási hozzájárulás néven kivetett sarc meghaladja a kötelező feladatokra adott állami normatíva összegét” - nyilatkozta Wittinghoff Tamás.
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