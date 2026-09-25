Finn és svéd vadászgépek fogtak el orosz gépeket a Finn-öböl felett

Finnország és Svédország közölte, hogy vadászgépekkel fogtak el orosz katonai repülőgépeket a Finn-öböl feletti nemzetközi légtérben – írja a Reuters.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szerint a csütörtökön lezajlott művelet jól mutatja, hogy egy úgynevezett „gyorsreagálású riasztási” együttműködés képes mindkét ország légterét figyelemmel kísérni és megvédeni. Kristersson az X-en azt írta, „a Balti-tenger még soha nem volt olyan sebezhető, mint most – de soha nem is volt ilyen jól védett”.

A svéd és finn vadászgépek által elfogott orosz gépcsoportban egy szállítórepülőgép és több vadászgép is volt a finn légierő közlése szerint.

Finnország és Svédország Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után csatlakozott a NATO-hoz.