Kiakadtak a dél-koreaiak, amiért Zelenszkij világgá kürtölte, hogy átadtak Szöulnak két észak-koreai hadifoglyot

Li Dzse Mjong dél-koreai elnök szerint Ukrajna megsértett egy ukrán-koreai titoktartási megállapodást, mivel nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly Dél-Koreának történő átadását. Dél-koreai álláspont szerint az információ nyilvánosságra hozatala számos problémához vezethet.

„Az észak-koreai hadifoglyok hazaszállítása rendkívül érzékeny kérdés, amelynek komoly következményei vannak a diplomáciára, a nemzetbiztonságra és a Koreai-félsziget helyzetére nézve. Azok számára, akik – a két Korea közötti kapcsolatok állásától, az esetleges emberélet-veszteségtől vagy a nemzeti érdekek sérelmétől függetlenül – inkább hangosan világgá kürtölnék a hazaszállítást, hogy elismerést szerezzenek érte, kormányunk döntése, hogy nem hozza nyilvánosságra az információt, valószínűleg nehezen érthetőnek tűnik... Nem lehet ilyen érzéketlenül és felelőtlenül eljárni, amikor emberéletekről és nemzetbiztonságról van szó.”

A koreai elnök szerint egyébként a dél-koreai kormányon belül is voltak, akik az átadásról szóló információk nyilvánosságra hozatalát szorgalmazták, mivel ez javíthatta volna a kormány politikai támogatottságát, de végül úgy döntöttek, nem kürtölik világgá a hírt, mindenesetre Li látványosan nem örült az ukránok lépésének „Azokat, akik saját csekély hasznuk érdekében emberéleteket és a nemzetbiztonságot veszélyeztetnek, gyilkosoknak vagy árulóknak nevezik... Nem ismerem azokat a konkrét körülményeket, amelyek miatt az ukrán fél úgy döntött, hogy megszegi a megállapodást és nyilvánosságra hozza az információt, de ez mélységesen sajnálatos”

A dél-koreai Yonhap hírügynökség kérdésére az elnöki hivatal közölte, hogy Ukrajna csupán azt jelentette be, hogy az észak-koreai hadifoglyokat átadták Dél-Koreának, az átadás részleteit nem hozta nyilvánosságra. Az ukrán fél azt mondta, furcsa lett volna titokban tartani az eseményt.

Volodimir Zelenszkij 2025. december 18-án Brüsszelben. Fotó: John Thys/AFP

Az eset előzménye, hogy 2025-ben az ukrán hadsereg elfogott két észak-koreai katonát az oroszországi Kurszki területen. Később kiderült, hogy az egyik elfogott észak-koreai katonánál talált hamis katonai igazolványt egy valódi, az oroszországi Tuvai Köztársaságban élő személy nevére állították ki.

Volodimir Zelenszkij az ENSZ Közgyűlésén elmondott beszédében közölte, hogy Ukrajna nemrég két észak-koreai hadifoglyot adott át Dél-Koreának. Azt mondta, hogy az egyik észak-koreai katona öngyilkosságot kísérelt meg, amikor rájött, hogy fogságba esett, mivel az észak-koreai rezsim propagandája erre kondicionálja az embereket. (Ukrainska Pravda)