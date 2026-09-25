Kirúgták a Szerencsejáték Zrt.-től a fideszes újbudai képviselőt, aki a cég székházában csinált toborzó videót a kormányellenes tüntetésre

Már nem dolgozik a Szerencsejáték Zrt.-nél Szabó László fideszes újbudai önkormányzati képviselő, aki a cég székházában rögzített toborzó videót a szeptember 4-i Kossuth téri kormányellenes tüntetésre – írja a Telex. A lap információi szerint Szabó távozását hétfőn jelentették be a cégnél.

A Szerencsejáték Zrt. a személyes adatok védelmére hivatkozva nem közölt részleteket erről, de elküldték a honlapjukon lévő vezetői névsort, amiben már nem szerepel Szabó neve.

Szabó László újbudai fideszes önkormányzati képviselő állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai székházának irodájában készítette el azt a videóját, amiben a szeptember elején tartott, Kossuth téri kormányellenes tüntetésre hívta a nagyérdeműt. A tüntetésnek, amelyen erősen kritizálták a Tisza kormányt, ő volt az egyik fő szervezője.

Szabó akkor azt mondta a videóról: „a mai hírekben megjelent videó esetében is különválasztottam a munkámat és a politikai szerepvállalásomat. A videó munkaidőn kívül készült, és tudatosan figyeltem arra is, hogy a felvételből ne lehessen beazonosítani a helyszínt vagy a munkáltatómat. Hogy hol készült, a videó mondanivalója szempontjából egyébként is teljesen lényegtelen.”

A cég azonban azt a választ adta akkor a Telexnek, hogy kivizsgálják az ügyet és „az eset súlyához mérten a szükséges intézkedéseket megteszik”.

Ahogy a lap is írja, Szabó Lászlónak komoly érvágást jelenthet az elbocsátás, mert a Szerencsejáték Zrt.-nél kabinetfőnökként havi bruttó 2,3 millió forintot keresett. Ez onnan tudható, hogy 2026 januárjában újbudai önkormányzati képviselőként vagyonnyilatkozatot tett, amiben feltüntette egyéb jövedelmeit is.