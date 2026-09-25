Silvio Berlusconi nevét viseli mostantól a milánói Malpensa repülőtér

Hivatalosan is elnevezték Milánó legnagyobb repülőterét a 2023-ban elhunyt Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnökről. Az új név Milan Malpensa Silvio Berlusconi International Airport – írja az Il Post.
Pénteken ünnepséget is tartottak a Malpensán, amelyen Berlusconi családjának több tagja mellett ott volt Ignazio La Russa, az olasz szenátus elnöke, Antonio Tajani külügyminiszter, a Berlusconi által alapított Forza Italia vezetője, valamint Matteo Salvini közlekedési miniszter.
Az átnevezést komoly politikai és jogi vita előzte meg. Lombardia tartomány 2024 júniusában kezdeményezte, hogy a repülőtér Berlusconi nevét viselje, a javaslatot Matteo Salvini közlekedési miniszter gyorsított eljárásban hagyta jóvá. A döntést azonban Milánó polgármestere, Beppe Sala ellenezte, egyebek mellett arra hivatkozva, hogy az olasz szabályok szerint híres emberekről csak a haláluk után tíz évvel nevezhetnek el közterületet vagy közintézményt. Petíció is indult, amit több mint százezren írtak alá.
A névváltoztatást Milánó önkormányzata és három, a repülőtér közelében fekvő Varese megyei település bíróságon is megpróbálta megakadályozni. Azt kifogásolták, hogy sem őket, sem a repülőteret üzemeltető SEA-t nem vonták be a döntésbe. A lombardiai regionális közigazgatási bíróság azonban idén áprilisban elutasította a beadványaikat, mondván, az önkormányzatoknak nincs hatáskörük a repülőtér elnevezésében. Ezzel elhárult az egyik utolsó akadály az átnevezés elől.
Az eljárás kezdetben a Berlusconi családban sem aratott osztatlan sikert. A volt miniszterelnök fia, Pier Silvio Berlusconi kifogásolta, hogy a család későn értesült a kezdeményezésről. A pénteki ünnepségen azonban Berlusconi legidősebb lánya, Marina már azt mondta: örömmel tölti el a gondolat, hogy apja neve fogadja a Milánóba érkezőket, és búcsúztatja azokat, akik elhagyják a várost.
Silvio Berlusconi 2023. júniusában, 86 évesen halt meg. A milliárdos üzletember négy kormányt vezetett Olaszországban, és évtizedeken át az olasz politika egyik legmeghatározóbb, egyben legmegosztóbb szereplője volt. Az általa alapított Forza Italia jelenleg is tagja Giorgia Meloni kormánykoalíciójának.
Negyedik napja kezelték kórházban. Családja már megérkezett a milánói San Raffaelébe.
Hiába tiltakozott Milánó polgármestere.