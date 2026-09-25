Silvio Berlusconi nevét viseli mostantól a milánói Malpensa repülőtér

Hivatalosan is elnevezték Milánó legnagyobb repülőterét a 2023-ban elhunyt Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnökről. Az új név Milan Malpensa Silvio Berlusconi International Airport – írja az Il Post.

Pénteken ünnepséget is tartottak a Malpensán, amelyen Berlusconi családjának több tagja mellett ott volt Ignazio La Russa, az olasz szenátus elnöke, Antonio Tajani külügyminiszter, a Berlusconi által alapított Forza Italia vezetője, valamint Matteo Salvini közlekedési miniszter.

Az átnevezést komoly politikai és jogi vita előzte meg. Lombardia tartomány 2024 júniusában kezdeményezte, hogy a repülőtér Berlusconi nevét viselje, a javaslatot Matteo Salvini közlekedési miniszter gyorsított eljárásban hagyta jóvá. A döntést azonban Milánó polgármestere, Beppe Sala ellenezte, egyebek mellett arra hivatkozva, hogy az olasz szabályok szerint híres emberekről csak a haláluk után tíz évvel nevezhetnek el közterületet vagy közintézményt. Petíció is indult, amit több mint százezren írtak alá.

A névváltoztatást Milánó önkormányzata és három, a repülőtér közelében fekvő Varese megyei település bíróságon is megpróbálta megakadályozni. Azt kifogásolták, hogy sem őket, sem a repülőteret üzemeltető SEA-t nem vonták be a döntésbe. A lombardiai regionális közigazgatási bíróság azonban idén áprilisban elutasította a beadványaikat, mondván, az önkormányzatoknak nincs hatáskörük a repülőtér elnevezésében. Ezzel elhárult az egyik utolsó akadály az átnevezés elől.

Az eljárás kezdetben a Berlusconi családban sem aratott osztatlan sikert. A volt miniszterelnök fia, Pier Silvio Berlusconi kifogásolta, hogy a család későn értesült a kezdeményezésről. A pénteki ünnepségen azonban Berlusconi legidősebb lánya, Marina már azt mondta: örömmel tölti el a gondolat, hogy apja neve fogadja a Milánóba érkezőket, és búcsúztatja azokat, akik elhagyják a várost.

Silvio Berlusconi 2023. júniusában, 86 évesen halt meg. A milliárdos üzletember négy kormányt vezetett Olaszországban, és évtizedeken át az olasz politika egyik legmeghatározóbb, egyben legmegosztóbb szereplője volt. Az általa alapított Forza Italia jelenleg is tagja Giorgia Meloni kormánykoalíciójának.