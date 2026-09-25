Székfoglalóst játszott a Fővárosi Közgyűlés, a Fidesz és a DK esett ki, egy üres hely maradt

Kedden fogadta el az Országgyűlés azt a törvényt, melynek értelmében (ismét) létrejön a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A testületbe 5-5 főt delegálhat a kormány és a főváros, a vezetője Magyar Péter miniszterelnök, társvezetője Karácsony Gergely főpolgármester, a döntéseit pedig egyhangúlag hozza meg. Az FKT jogkörei is bővülnek az eddigiekhez képest – ahogy arról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is beszámolt saját arcképével illusztrált posztjában–, dönthet majd a fővárosi beruházások kiemeltté nyilvánításáról, és egy-egy fejlesztés megvalósítására kijelölhet olyan fejlesztőcéget is, amelynek fele-fele arányban tulajdonosa a kormány és a főváros.

Hogy kit delegál a testületbe Budapest, az a Fővárosi Közgyűlés ülésén dőlt el, kis matekolás után.

Azt már napirend előtt javasolta a Fidesz, hogy a jelöltek sorrendjét cseréljék meg egy kicsit, ugyanis eredetileg a javaslatban ábécérendben voltak a nevek, emígy:

B aranyi Krisztina (ferencvárosi polgármester, aki az MKKP frakciójában ül),

aranyi Krisztina (ferencvárosi polgármester, aki az MKKP frakciójában ül), B ovier György (Tisza),

ovier György (Tisza), G ál József (ő a Podmanickzy Mozgalom vezetője, miután Vitézy Dávid a kormányba távozott),

ál József (ő a Podmanickzy Mozgalom vezetője, miután Vitézy Dávid a kormányba távozott), S zaniszló Sándor (a DK frakcióvezetője, a XVIII. kerület polgármestere),

zaniszló Sándor (a DK frakcióvezetője, a XVIII. kerület polgármestere), és végül Szepesfalvy Anna (a Fidesz frakcióvezetője).

Mint látható, volt öt jelölt, de csak négy helyre (egy automatikusan a főpolgármesteré ugyebár), szavazni pedig sorrendben kellett a javaslat alapján, így nem csoda, hogy a Fidesz szerette volna, hogy ne ők legyenek az utolsók a sorban. Ezért kérték már a nap elején, hogy Szepesfalvyról szavazzanak negyedikként, és Szaniszló legyen az ötödik, azzal érvelve, hogy a legnagyobb ellenzéki frakció (10 fős) mégis csak az övék.

Ehhez képest a szavazás a következőképp alakult:

Baranyi Krisztinát a többség megszavazta, csak a tiszás képviselők tartózkodtak (illetve Lakos Eszter nemmel szavazott).

Bovier Györgyöt a jelenlévők egyhangúlag megszavazták (egy képviselő, Megellai Orsolya nem nyomott gombot).

Gál Józsefet megszavazták (tartózkodott a frakciónélküli Tüttő Kata, a Podmaniczky Mozgalomban ülő Megellai Orsolya, és nem nyomott gombot a DK-s Déri Tibor) .

Szaniszló Sándort nem szavazták meg (csak a DK, az MKKP és a Párbeszéd képviselői, illetve a Podmaniczky részéről Megellai Orsolya, viszont a Tisza és a Fidesz tartózkodott).

és végül Szepesfalvy Annát se szavazták meg (a Tisza és a DK teljes egészében, az MKKP és a Párbeszéd részben tartózkodott).

Magyarán az öt jelöltből a négy helyre három tagot sikerült megválasztani.

Összességében tehát a Tisza a saját, illetve a Podmaniczky jelöltjén kívül minden esetben tartózkodott, a Fidesz megszavazta a Tisza és a Podmaniczky jelöltjét is a többiekhez hasonlóan, és csak a DK-nál nyomott sárgát, a kisebb frakciók a Fidesznél tartózkodtak részben vagy egészben. Karácsony Gergely főpolgármester minden jelöltre igent nyomott. Ebből mondjon valami okosat egy politológus az egyrészt-másrészt elemzésen kívül.

A javaslatban egyébként Karácsony azt írta: „A Közgyűlés által meg nem választott jelölet terveim szerint állandó meghívottként az FKT üléseire meg fogom hívni.” Hogy ez a gesztuson kívül, technikailag mit jelent, az nincs körvonalazva, így viszont a 10 fős Tisza-frakción kívül a 3-3 képviselővel működő MKKP és Podmaniczky frakciók delegáltak még egy-egy tagot a testületbe (utóbbi ráadásul úgy, hogy az FKT-ben szinte borítékolhatóan ott fog ülni az a Vitézy Dávid, aki korábban a fővárosban a Podmaniczky Mozgalmat vezette, most viszont a kormány oldaláról ül be a főváros ügyeiről döntő testületbe).

Szepesfalvy Anna kimaradt. Fotó: Németh Dániel/444

Csak emlékeztetőül: 2024-ben az önkormányzati választásokon a fővárosi listák közül a Fidesz szerezte a legtöbb szavazatot (227.285), többet, mint a Tisza (216.609), bár végül mindkét párt 10-10 mandátumot szerzett.

És Szaniszló Sándor is. Fotó: Németh Dániel/444

A Párbeszéd-DK-MSZP listára 131.696 szavazat érkezett, Vitézy Dávid listája (amiből később Podmaniczky Mozgalom néven alakult frakció) 80.402-t, míg az MKKP listájára 62. 541 szavazat érkezett. Ebből lett végül 3-3 fős frakciója a Párbeszédnek, a DK-nak, a Podmaniczky Mozgalomnak és az MKKP-nak.

FRISSÍTÉS: A szavazás után Szepesfalvy Anna a 444-nek azt mondta, számítottak arra, ami történt. Ők támogatták a Tisza jelöltjét, ahogy a többieket is, egyedül azért tartózkodtak a Szaniszló Sándorról szóló szavazásnál, mert 4 helyről kellett szavazni. Ha lett volna még egy hely a testületben, őt is megszavazták volna. „A konstruktivitás nem belőlünk hiányzott, innentől a Tiszáé a felelősség” - mondta a Fidesz frakcióvezetője.

Szaniszló Sándor az ülés után a 444-nek azt nyilatkozta, hogy szeretne gratulálni azoknak, akik bekerültek a testületbe, jó munkát kíván nekik és biztosra veszi, hogy ebben a megújult formában az FKT jó időszakot hoz Budapest fejlődése szempontjából.

Karácsony Gergely főpolgármester kérdésünkre azt mondta, nem örül neki, hogy így alakult a helyzet, de az FKT így is működőképes lesz.

„Ha onnan nézzük, hogy főpolgármester-helyettest eddig egyet se sikerült választani, akkor már az is jó, hogy az FKT-ba három tagot tudtunk delegálni” - fogalmazott Karácsony, de hozzátette azt is, hogy ő maga jobban örült volna egy szélesebb konszenzusnak, amit összehozni viszont önmagában sem könnyű feladat. Azt ígérte, októberben neki fognak futni újra a kérdésnek.